En Europe, l'électrique et l'hybride volent la vedette à l'essence et au diesel

Après avoir annoncé vendredi 15 juillet que les ventes de voitures en Europe se sont contractées de 14% au premier semestre, l’Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) détaille mercredi 20 juillet les types de carburants qui se sont plus ou moins bien vendus au second trimestre 2022. Tandis que les ventes de véhicules électriques et hybrides continuent de se démocratiser, les voitures à essence et diesel n’ont clairement plus le vent en poupe. Leur part de marché combinée s’est contractée à 55,8%, contre 62% sur la même période il y a un an.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]