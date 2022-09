En Espagne, le fabricant d'emballages Sphère ouvre une usine modèle en matière d'économie circulaire

«C’est le plus vaste et le plus moderne des sites du groupe», se félicite Alfonso Biel Borraz, PDG de Sphère Espagne, devant un public composé d’officiels et de collaborateurs. A Pedrola (Espagne), à trois heures en voiture à l'ouest de Barcelone, l’usine construite sur une parcelle de 140 000 m², face à un champ d’éoliennes, est présentée comme une référence. Le groupe français Sphère, spécialiste de l’emballage ménager, y a investi 32 millions d’euros. La production du site d’Utebo, installé à quelques kilomètres, y est progressivement transférée.

L'objectif est double : répondre à la forte croissance du marché et donner corps à la stratégie bas carbone du groupe. L'usine, entrée en activité avant l’été, sera à 100% opérationnelle début 2023.

100 millions de chiffre d’affaires

[...]