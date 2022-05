En Espagne, l'inflation s'est de nouveau accélérée en mai

MADRID (Reuters) - L'inflation en Espagne est repartie à la hausse en rythme annuel en mai après avoir ralenti en avril, les prix hors énergie et produits alimentaires ayant subi leur plus forte hausse depuis plus d'un quart de siècle, montre la première estimation publiée lundi par l'INE, l'institut national de la statistique.