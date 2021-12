En Écosse, Glenmorangie inaugure une extension tout en transparence

© Glenmorangie Ce nouveau bâtiment est dédié à l'innovation, afin de créer de nouveaux whiskies.

Créée en 1843, la distillerie Glenmorangie, dans le giron du géant français du luxe LVMH depuis 2005, prend un coup de jeune. Située à Tain (Royaume-Uni), dans la région des Highlands, elle est célèbre pour ses alambics, les plus hauts d’Écosse (5,14 mètres) et pour sa large gamme de whiskies. Accolée au bâtiment originel en pierres, une imposante tour de 20 mètres de hauteur, tout en verre, a été inaugurée en octobre dernier. Un choix architectural qui ne doit rien au hasard : The Lighthouse est un nouveau bâtiment dédié à l’innovation. « Nous pourrons jouer avec les ingrédients phares du whisky grâce à de petits ajustements et de grands changements d’une façon inexplorée jusqu’à présent », se réjouit Bill Lumsden, le directeur de la création.



© Glenmorangie



Dans le bâtiment principal, deux alambics en cuivre trônent. « Aussi grands qu'une girafe, ils laissent plus d'espace pour le goût et l'arôme. Mais ces nouveaux alambics ont subi de nombreuses modifications, permettant toutes sortes d'innovations », précisent les équipes de Glenmorangie. Un laboratoire sensoriel est situé à l’étage. Une partie de la façade est doublée de bois issu de fûts de sherry et de bourbon, dédiés au vieillissement des whiskies. Un deuxième bâtiment est, lui, réservé au brassage et à la fermentation. Une partie de l’énergie utilisée pour le fonctionnement des équipements proviendra du biogaz généré par le process de distillation.

Un architecte français

Le projet a été confié, à l’issue d’un concours organisé en 2016, à l’architecte français Barthélémy Griño. L’objectif poursuivi était de faire référence aux phares, en écho à la mer du Nord, visible au loin. Pour célébrer l’ouverture de ce nouvel équipement, Glenmorangie a produit en 3 000 exemplaires un whisky de douze ans d’âge, vieilli dans les fûts dont le bois est utilisé dans le bâtiment. Il est « doux et fruité », promet la distillerie.