En doublant Volkswagen, Stellantis devient le leader du marché automobile européen

15 jours gratuits et sans engagement

Depuis 1990, l'année où l'Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) a commencé à comptabiliser le nombre de voitures neuves particulières vendues en Europe, jamais un mois d'octobre n'avait été aussi bas. Seules 798 693 immatriculations ont été enregistrées au sein de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse), soit 29,3% de moins que lors du mois d'octobre 2020 et 34,3% de moins qu'en octobre 2019, avant l'apparition de l'épidémie de Covid-19.