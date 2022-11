En Dordogne, la révolution de la collecte des déchets

Emballages Magazine : Pourquoi avoir réorganisé la collecte des déchets en Dordogne ?

Sylvain Marty : La solution de traitement en place pour les ordures ménagères était l’enfouissement. Or, la loi de transition énergétique nous oblige à diviser par deux les tonnages enfouis d’ici à 2025. Il fallait donc trouver une solution : soit un changement de mode de traitement, soit une réduction de la production de déchets. C’est la seconde solution qui a été privilégiée. Nous avons mis en place tout un plan d’actions, dont deux ont un fort impact : d’abord, passer d’un mode de collecte en porte-à-porte vers un mode de collecte en points d’apport volontaire. Et enfin, l'instauration d’une nouvelle fiscalité des déchets, avec la redevance incitative, en lieu et place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

