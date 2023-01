En direct avec la rédaction le 10 janvier: 2023, année de tous les défis pour l’industrie?

Après le choc à répétition du Covid et la secousse de la guerre en Ukraine, nous aurions pu espérer des mois plus apaisés. Il n’en sera rien. Ce sera une année d’incertitudes et de défis colossaux. Si l’on regarde le verre à moitié plein, on se rassure grâce à la solidité du marché de l’emploi. Lors de notre webinaire, L’Usine Nouvelle vous révèlera le palmarès des entreprises qui recrutent dans le secteur industriel. Tous les métiers sont concernés. Et le nombre de recrutements s’annonce record.

Ce sera aussi l’occasion de vous présenter le très attendu palmarès 2023 des écoles d’ingénieurs. Si l’on voit plutôt le verre à moitié vide, on doute. Cette tension sur le marché du travail et l’inflation devraient continuer de pousser les salaires vers le haut. Ce qui obligera les entreprises qui le peuvent à augmenter leurs prix. Or, seules les plus grandes et celles qui sont en position de leader peuvent se le permettre. La situation est beaucoup plus difficile pour nombre de sous-traitants et risque d’accélérer le compteur des faillites. Il faudra donc avoir le cœur bien accroché pour traverser cette année. La plus grande incertitude concerne, encore et toujours, l’énergie. Saurons-nous pallier l’absence de gaz et de pétrole russes? Tiendrons-nous le calendrier de maintenance de nos centrales nucléaires? C’est la pérennité de notre industrie qui est en jeu.

Soyez au rendez-vous pour échanger sur tous ces thèmes avec nos journalistes:

Anne-Sophie Bellaiche – Rédactrice en chef

Cécile Maillard – Rédactrice en chef adjointe

Solène Davesne – Cheffe de service économie

Emmanuel Duteil – Directeur de la rédaction

