En difficulté face à la crise énergétique, Metex conclut un accord de financement et redémarre son usine d’Amiens

L'entreprise de biochimie Metabolic Explorer, mise à mal par la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, a annoncé mardi 27 décembre avoir bouclé un plan de financement de 73 millions d'euros. De quoi diversifier sa production vers des ingrédients à plus forte valeur ajoutée et redémarrer progressivement son usine d'Amiens (Somme), à l'arrêt depuis octobre.