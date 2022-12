En dépit de la crise énergétique, Verallia relance un four à Chalon-sur-Saône

Verallia, leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, a procédé le 30 novembre 2022 à la cérémonie de l’allumette pour relancer l’un de ses trois fours sur son site de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). A l’arrêt depuis le 24 octobre pour des opérations de maintenance, il va désormais produire chaque jour plus de 400 tonnes de verre en teinte feuille morte. «Nos deux autres fours produisent du verre blanc tandis que ce four réalise la teinte nécessaire pour les bouteilles de vin de Bourgogne. Il est donc ancré dans le territoire viticole local», explique Fabien Marion, directeur industriel de Verallia.

