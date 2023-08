En décrochant la Lune, l’Inde s’affirme comme une nouvelle puissance spatiale

« India, I reached my destination and you too ! ». Voici le message que 1,3 milliard d’Indiens attendaient avec impatience et appréhension. Il a été transmis ce 23 août à 17h45 heure de New Delhi par le module lunaire de la mission Chandrayaan-3, la troisième mission d’exploration menée par le pays vers le satellite naturel de la Terre. Comme prévu, le module d’alunissage Vikram ("vaillance" en sanskrit, ndlr) s’est posé à proximité du pôle Sud lunaire. Dans la foulée, l’organisation indienne pour la recherche spatiale (l’ISRO) a qualifié de succès l’opération. Ce module devra libérer le petit robot mobile Pragyan ("sagesse" en sanskrit, ndlr) de 26 kg, qui aura pour mission d’explorer durant 14 jours la surface lunaire et de mener des expérimentations grâce à ses instruments scientifiques embarqués (spectromètre, laser…).

