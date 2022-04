Retour à la case de départ pour Toshiba. Le groupe japonais a officiellement enterré son plan de scission en deux sociétés. Il a annoncé jeudi 21 avril avoir décidé de solliciter des offres d’achat et d’engager dès maintenant des discussions dans ce sens avec des investisseurs potentiels.

Toshiba envisageait auparavant de scinder sa division « dispositifs électroniques et de stockage », formée par les semi-conducteurs et disques durs, puis de l'introduire en Bourse, de façon à se recentrer sur les solutions et services d’infrastructure (énergie, eau, transports, sécurité, défense…). Ce plan a été rejeté en mars en assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le fonds Bain Capital en embuscade

