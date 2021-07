En Corée du Sud, des abonnés déçus par la 5G attaquent les opérateurs télécoms en justice

15 jours gratuits et sans engagement

La fronde anti-5G en Corée du Sud prend une dimension judiciaire. Un groupe de plus que 500 abonnés mécontents, réunis via la plateforme numérique de litige « Angry People », a lancé une action collective contre les trois opérateurs télécoms du pays : SK Telecom, KT et LG Uplus. La plainte a été déposée le 30 juin 2021 par le cabinet d’avocats Joowon. Une démarche inédite dans le monde qui déplace, pour la première fois, une bataille contre une nouvelle technologie sur le terrain judiciaire.