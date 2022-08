En Bretagne, plus de biosourcé pour moins d'intrants chimiques dans les élevages

Première région d’élevage de France, la Bretagne pèse 58 % des tonnages de viande porcine et plus du tiers des élevages de volailles de l’Hexagone, selon l’Observatoire de l’environnement en Bretagne. Quelque 84 % des exploitations agricoles sont tournées vers l’élevage. André Sergent, le président de la chambre d’agriculture de Bretagne, le reconnaît, « il faut limiter les intrants chimiques dans les cultures » et réduire les importations d’aliments génétiquement modifiés. Conscient de la demande sociétale, le représentant du monde agricole breton se fait le chantre du biosourcé. Une gageure dans un secteur qui utilise encore très majoritairement la chimie…

