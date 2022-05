A Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), à 45 kilomètres de Rennes, le polystyrène expansé (PSE) voit plus vert. Pas de transition vers un autre matériau d’isolation par l’extérieur, mais du recyclage, de nouveaux approvisionnements énergétiques et une chasse aux pertes. Un programme mis en oeuvre dans l’une des cinq usines d’Hirsch Isolation, entreprise codétenue par l’allemand Hirsch (le leader européen du polystyrène) et le norvégien Bewi (transformateur de matières) qui a repris, en janvier 2020, l’activité PSE de Saint-Gobain sur le marché français.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]