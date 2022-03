En bref : Vaxxel, Néovacs, Virbac

Vaxxel lève 1,2 M€

La start-up lyonnaise Vaxxel vient de récolter 1,2 million d’euros dans le cadre d’une levée de fonds. Avec cette somme, la jeune entreprise spécialisée dans les vaccins contre les infections virales respiratoires entend soutenir le développement préclinique de son premier candidat-vaccin intranasal vivant atténué contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et contre le metapneumovirus humain (HMPV), sources principales de bronchiolite et de pneumonies virales. La technologie Metavac de Vaxxel repose sur l’imitation de l’infection naturelle sans effet pathogène, et l’activation de l’immunité humorale et mucosale.

Néovacs et Biosense Global renforcent leur partenariat

Néovacs a signé un nouvel accord avec la société chinoise Biosense Global, avec laquelle la biotech parisienne collabore depuis 2017. Cette nouvelle entente va permettre la reprise des essais cliniques, en Chine, du produit IFN? Kinoïde de Néovacs dans le traitement du lupus, après des bons résultats de phase IIb. Ce produit fait l’objet d’un accord de licence entre les deux entreprises, Néovacs détenant les droits de l’actif au niveau mondial, à l’exception de la Chine, où Biosense Global bénéficie d’une exclusivité géographique.

Virbac précise son investissement à Carros

En début d’année, le laboratoire français, spécialiste de la santé animale, avait annoncé un investissement d’ampleur sur son site de Carros (Alpes-Maritimes). À l’occasion d’une conférence destinée à commenter les résultats annuels, en forte progression, Sébastien Huron, son directeur général, a précisé que l’investissement serait de quelques dizaines de millions d’euros, avec à la clef plus d’une centaine de recrutements prévus dans les prochaines années. Le dirigeant a également souligné que Virbac souhaitait poursuivre une politique d’acquisitions « de taille moyenne et pour entrer sur de nouveaux marchés émergents ou sur des segments de produits différents des nôtres. »