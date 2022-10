En bref : Valneva, Pfizer, Gilead, Takeda

Valneva lève 102,9 M€

La biotech nantaise vient d’annoncer la réalisation d’une offre globale sursouscrite s’élevant à 102,9 millions d’euros. Pour ce faire, Valneva a émis 21 millions de nouvelles actions ordinaires, dont 375 000 ADS (American Depositary Shares), et 250 000 actions ordinaires en Europe (et dans d’autres pays en dehors des États-Unis). Ce financement a été porté par le fonds américain Deep Track Capital, un spécialiste du secteur de la santé. Valneva entend consacrer le fruit de cette opération à ses essais de phase III contre la maladie de Lyme et le chikungunya, ainsi qu’au développement de ses autres candidats-vaccins en phase préclinique.

Pfizer finalise le rachat de Biohaven

Annoncée en mai dernier pour un montant de 11,6 milliards de dollars, l’acquisition de la biotech américaine spécialisée dans les maladies neurologiques, Biohaven Pharmaceuticals, par Pfizer est désormais effective. Avec cette opération, le géant américain se positionne dans le traitement de la migraine. Le portefeuille de la biotech contient en effet le Nurtec ODT (rimegepant), une petite molécule des récepteurs couplés aux protéines G (CGRP), approuvée par la FDA et par l'EMA, à la fois pour la prévention et pour le traitement aigu de la migraine.

Gilead va produire des vecteurs viraux en Californie

Kite, la filiale dédiée à la thérapie cellulaire du laboratoire américain Gilead, vient d’obtenir une autorisation de la FDA pour une usine de production de vecteurs viraux à Oceanside, située au sud de la Californie (États-Unis). Les vecteurs fabriqués dans ce site sont destinés aux produits de thérapies cellulaires commerciaux et encore en phase d’essai clinique de Kite, notamment ses thérapies CAR-T contre certains cancers du sang.

Takeda stoppe la production du Natpar

Le laboratoire japonais Takeda a annoncé son intention d'arrêter la fabrication du Natpar, Natpara aux États-Unis, d’ici à la fin de l’année 2024. Il s'agit d'une hormone parathyroïdienne recombinante, indiquée sous forme d’injection pour le traitement de l’hypoparathyroïdie. Dans un communiqué, le laboratoire a justifié cet arrêt de production par « des problèmes d'approvisionnement non résolus spécifiques au produit », qui concernent en particulier une particule de protéine indispensable à ce médicament. Après la date butoir de 2024, Takeda fournira les doses disponibles du traitement jusqu’à épuisement des stocks. En 2021, les ventes de Ntpar ont atteint 3,6 milliards de yens (28 M€), en baisse de 73,2 %. C’est en 2018 que le laboratoire a mis la main sur ce composé, avec le rachat de Shire.