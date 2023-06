En bref : Valneva, AstraZeneca, Cholesgen, Ose Immunotherapeutics

Vaccins : Valneva cherche une solution pour son site écossais

La biotech franco-autrichienne étudie la possibilité de se séparer de son site écossais de Livingston. Ce site de production de vaccins était initialement destiné à soutenir la production du vaccin contre le Covid-19 de Valneva, qui n’a pas eu le succès espéré. Selon le média EG Radius, la biotech aurait confié à une entreprise spécialisée le soin d’examiner différentes possibilités pour l’avenir du site, dont une éventuelle cession. L’usine, dédiée à la production de la substance active des vaccins viraux, avait fait l’objet d’un financement de la part du Royaume-Uni, en 2020, à l’occasion d’une commande de vaccins contre le Covid-19.

Hypercholestérolémie : AstraZeneca s’associe à Cholesgen

Le laboratoire AstraZeneca a lancé une collaboration de R&D avec Cholesgen, une biotech basée à Shanghai (Chine). Le partenariat, prévu pour une durée de trois ans a pour objectif de valider des cibles et des molécules positionnées dans la lutte contre l’hypercholestérolémie et les maladies métaboliques, un segment sur lequel AstraZeneca est relativement peu positionné. La biotech sera éligible à recevoir un paiement initial ainsi que des droits de licence prédéfinis pour chaque candidat-médicament sélectionné d’AstraZeneca pour aller en développement clinique. « C’est une collaboration importante pour AstraZeneca, menée avec une expertise profonde et une ambition partagée d’adresser les principaux facteurs qui contribuent à l’hypercholestérolémie et aux maladies métaboliques », a commenté Mene Pangalos, le responsable R&D d’AstraZeneca.

Ose Immunotherapeutics reçoit 1,5 M€ de Bpifrance

La biotech nantaise a reçu un financement d’un total de 1,5 millions d’euros de la part de Bpifrance, dans le cadre du programme « Prêt Innovation R&D ». Cette aide a pour but de soutenir le développement d’un test diagnostique compagnon, basé sur un simple échantillon sanguin. Ce test sera utilisé pour recruter la sous-population de patients à inclure dans le prochain essai pivot de phase III du Tedopi, le candidat-médicament phare d’Ose, en seconde ligne de traitement dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). En novembre 2022, à l’occasion de l’ESMO, la biotech avait présenté des résultats positifs pour candidat-vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes.