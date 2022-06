En bref : TreeFrog Therapeutics, SK pharmteco, Microsoft France, Ferring Pharmaceuticals

TreeFrog Therapeutics va collaborer avec Umoja Biopharma

La biotech bordelaise TreeFrog Therapeutics vient de signer un accord avec son homologue américaine spécialisée en immuno-oncologie, Umoja Biopharma. Ensemble, les deux entités veulent combiner leurs technologies respectives pour l’expansion évolutive et la différenciation des cellules immunitaires dans les bioréacteurs. L’objectif est de faciliter la production de masse de thérapies allogéniques. Les détails financiers n’ont pas été précisés.

SK pharmteco va injecter 35 M$ en Irlande

Le groupe sud-coréen SK pharmteco, propriétaire depuis plus d’un an d’Yposkesi, va investir 35 millions de dollars (33 M€) pour étendre son usine de Dublin, en Irlande. Le nouveau bâtiment de l’installation devrait être mis en service en 2024 et augmenter de 50 % la capacité de production de ce site, qui produit des API pour des médicaments d’oncologie et de cardiologie. En 2020, SK avait déjà investi 30 M$ dans cette usine.

Microsoft France veut accompagner les biotechs

La filiale hexagonale du géant américain a annoncé le lancement d’un programme destiné à accompagner les biotechs et medtechs en leur apportant notamment des outils technologiques et d’analyse. Appelé Biotech Scaler Program et mené en partenariat avec Cellenza et l’Institut Curie, ce programme a retenu quatre jeunes entreprises dont Ose Immunotherapeutics et MabSilico.

Ferring Pharmaceuticals réitère son accord avec I-Mab

Le laboratoire suisse Ferring Pharmaceuticals s’est entendu avec la biotech chinoise I-Mab, au sujet du développement de l’Olamkicept, un inhibiteur de l’interleukine-6, dans les maladies inflammatoires de l’intestin et les affections inflammatoires associées. Cette nouvelle collaboration offre à I-Mab la possibilité de collaborer avec Ferring dans le développement futur d’olamkicept. L’accord initial entre les deux entreprises remonte à 2016, quand Ferring a accordé à I-Mab les droits de développement et de commercialisation de cette molécule en région Grande Chine et en Corée du Sud. Les termes financiers de cet accord n’ont pas été divulgués.