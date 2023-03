En bref : Synaffix, MacroGenics, Biocorp, HRA Pharma, Lys Therapeutics, Roche

Oncologie: Synaffix et MacroGenics étendent leur collaboration

La biotech américaine MacroGenics et son homologue néerlandaise Synaffix ont annoncé l’extension de leur accord de licence portant sur les conjugués anticorps-médicaments (ADC), noué en février 2022. Synaffix est désormais susceptible de recevoir jusqu’à 2,2 milliards de dollars (2,1 Mrds €) de paiements d’étapes, en plus de redevances sur les ventes. En échange, MacroGenics pourra développer sept programmes d’ADC grâce à la technologie de Synaffix, contre trois prévus initialement.

« L'expansion de notre accord avec MacroGenics est une étape importante pour Synaffix (…). Il y a maintenant treize entreprises qui ont divulgué publiquement le développement de plus de vingt ADC qui ont été construits à l'aide de notre technologie, avec cinq programmes qui ont commencé le développement clinique à ce jour », s’est félicité Anthony DeBoer, vice-président du développement commercial chez Synaffix. La biotech néerlandaise a en effet déjà signé avec d’autres laboratoires et biotechs, comme Amgen et Genmab.



Biocorp s’entend avec HRA Pharma

L’entreprise basée à Issoire (Puy-de-Dôme) va collaborer avec HRA Pharma pour développer un dispositif médical innovant destiné à soulager le patient et à accélérer la cicatrisation des lésions cutanées. Biocorp assurera l’industrialisation de ce nouveau dispositif et la qualification des services de fabrication, de remplissage et de conditionnement. Biocorp recevra un premier paiement d’étape dont le montant n’a pas été dévoilé, dès cette année, et sera susceptible de recevoir des paiements complémentaires, en fonction de l’avancée du projet, à partir de 2024.



Lys Therapeutics obtient un financement de 600 000 $

La biotech lyonnaise a obtenu un financement de 600 000 $ (567 025 €) de la fondation américaine Michael J. Fox. (MJFF). Ces fonds seront destinés à financer les recherches précliniques de l’unique candidat-médicament de Lys Therapeutics, un anticorps monoclonal first-in-class positionné sur le traitement de la maladie de Parkinson, le glunozumab. Le mécanisme d’action de ce composé lui permet de ne pas avoir besoin de franchir la barrière hématoencéphalique pour agir sur le système nerveux central. D’après l’OMS, en 2019, plus de 8,5 millions de personnes étaient atteintes de la maladie de Parkinson.



Roche investit 600 M€ en Allemagne

Le laboratoire suisse a annoncé un investissement de 600 millions d’euros dans son site de Penzberg, en Allemagne. L’objectif est d’ajouter de nouvelles installations à cette usine pour augmenter ses capacités de production. Les travaux devraient s’achever en 2027. Fondée en 1972, cette installation est spécialisée dans la production de protéines thérapeutiques pour les tests diagnostiques du groupe. Roche Penzberg emploie 7 000 personnes sur une surface de plus de 430 000 mètres carrés.