En bref : Spark Therapeutics, EuroAPI, NFL Biosciences, Sanofi

Spark va collaborer avec Neurochase

Spark Therapeutics, filiale de Roche depuis 2019, vient de s’entendre avec la biotech britannique Neurochase concernant les troubles du SNC (système nerveux central). Grâce à cette entente, Spark veut mettre à profit la technologie d’administration de la biotech pour ses thérapies géniques positionnées sur les troubles rares du SNC. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés.

« Il existe toujours un important besoin médical non satisfait dans le traitement des troubles du SNC, et chez Spark, nous voyons le potentiel important de la thérapie génique pour fournir de nouvelles options de traitement aux patients. Les affections neurologiques sont connues pour être difficiles à cibler et à traiter, et nous sommes impatients de collaborer avec Neurochase pour atteindre notre objectif d'améliorer l'administration de thérapies géniques au cerveau », a commenté Federico Mingozzi, directeur scientifique et technologique de Spark Therapeutics.

Basée à Londres et fondée en 2020, Neurochase développe un système exclusif qui vise à améliorer l'administration ciblée de thérapies géniques utilisant comme vecteurs des virus adéno-associés (AVV) aux structures neurales à l'aide de la méthode d'administration améliorée par convection (CED). Cette méthode permet, via des microcathéters, de distribuer de façon homogène des doses de médicaments dans des zones cérébrales qui ne peuvent pas être atteintes avec une administration systémique, ou dans le liquide cérébrospinal, car protégé par la barrière hématoencéphalique.



EuroAPI redémarre progressivement à Budapest

Le groupe, issu de l’activité chimie fine de Sanofi, a annoncé la reprise progressive de la production de prostaglandines sur son site de Budapest (Hongrie). EuroAPI estime que la majorité de la production sera redémarrée d’ici à la mi-avril.

En décembre 2022, le groupe avait annoncé la suspension de ses activités de production sur ce segment des prostaglandines, après la découverte d’écarts aux bonnes pratiques de fabrication concernant la documentation. La fabrication de prostaglandines est une activité de niche, mais porteuse pour EuroAPI qui, suite à cet arrêt non programmé, avait dû revoir à la baisse ses prévisions de ventes pour 2022. EuroAPI estimait alors ses ventes annuelles à 980 millions d’euros contre un milliard d’euros précédemment.



NFL Biosciences lève 3 M€

La biotech montpelliéraine, spécialisée dans le traitement des dépendances et addictions, a annoncé le « très fort succès » de son augmentation de capital, d’un montant total de trois millions d’euros.

La biotech compte allouer les fonds récoltés à deux études cliniques évaluant son principal candidat-médicament, le NFL-101 : une étude de phase II/III dans le sevrage tabagique et une phase IIa évaluant le NFL-101 associé au traitement par substitution nicotinique, toujours dans le sevrage tabagique. NFL compte également avancer dans le développement du NFL-301, son candidat-médicament en préclinique destiné à réduire la consommation d’alcool.

Grâce à cette levée de fonds, la biotech voit, en outre, son horizon de trésorerie prolongé jusqu’à mars 2024. NFL Biosciences s'était introduite en Bourse en 2021.

Sanofi réduit ses effectifs en Inde

Selon Reuters, le numéro un français s’apprête à réduire les effectifs dans deux de ses usines indiennes. Ce sont plus précisément les sites de Medchal et de Muppireddypally, près de la ville d'Hyderabad, qui produisent des vaccins contre l'hépatite B, la diphtérie et le tétanos et qui conditionnent de l'insuline, qui seraient concernés par cette décision.

Toujours selon l'agence de presse, près de 800 personnes pourraient être concernées, le laboratoire proposant aux salariés un départ volontaire à la retraite. Le laboratoire français est implanté en Inde depuis 1956 et y emploie en tout 5 000 personnes, dans quatre sites de production et un centre de développement.