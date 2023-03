En bref : Servier, Qiagen, GTP Bioways, Texcell

Oncologie : Servier signe avec Qiagen

Servier et le spécialiste allemand du diagnostic, Qiagen, ont annoncé la signature d’un partenariat portant sur le développement d’un test diagnostique compagnon par PCR (Polymerase chain reaction). Ce test aura pour fonction de détecter rapidement les mutations du gène IDH1 (isocitrate déshydrogénase 1) chez les patients atteint de leucémie aiguë myéloïde (LAM).

Le laboratoire français mène actuellement un essai de phase III évaluant l’association d’ivosidénib et d’azacitidine, chez les patients atteints de LAM, avec une mutation du gène IDH1 non éligibles à une chimiothérapie intensive. Selon les premiers résultats de l’étude, cette association a démontré de meilleurs résultats que l’azacitidine seule, dans cette population de patients. Servier cherche donc à mieux diagnostiquer cette mutation comme l’a précisé Brian Lockhart, le directeur Monde des tests diagnostiques compagnons chez Servier : « Pour étendre l’accès des patients à l’ivosidénib dans le monde, il est impératif de nous appuyer sur un partenaire tel que Qiagen qui dispose d’une empreinte mondiale établie en matière de diagnostics dans le domaine de l'oncologie. »



CDMO : GTP Bioways s’allie à Texcell

GTP Bioways et la CRO basée à Évry (Essonne) spécialisée dans la sécurité virale, Texcell, se sont entendus à travers un accord de partenariat commercial. Concrètement, les deux entreprises veulent proposer des services de bout en bout de la chaîne de production « afin de soutenir le développement de thérapies innovantes dans le monde. » Pour ce faire, Texcell et la CDMO toulousaine combineront leur savoir-faire, c’est-à-dire le développement de procédés et la fabrication GMP de produits biopharmaceutiques pour GTP et les tests viraux, la clairance virale et les bioessais pour Texcell.

« Texcell et GTP Bioways ont des clients similaires et nos services sont très complémentaires. Ensemble, nous sommes en mesure de proposer à nos clients une offre complète et structurée des phases précliniques aux phases cliniques », a commenté Éric B. Henriet, le p-dg de Texcell. Cette annonce intervient alors que GTP a récemment étendu ses capacités de production à Toulouse (Haute-Garonne), comme indiqué Alain Sainsot, le président de GTP : « Avec l'ouverture cette année de deux unités de bioproduction GMP supplémentaires à Toulouse, nous renforçons notre position de CDMO incontournable en Europe. »