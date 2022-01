En bref : SeqOne Genomics, Abbott

SeqOne Genomics lève 20 M€

La start-up montpelliéraine spécialisée dans les analyses de données génomiques vient de lever 20 millions d’euros lors d’un tour de financement de série A. Avec cette somme, SeqOne Genomics souhaite développer sa plateforme d’analyse génomique de nouvelle génération pour la rendre plus accessible à la médecine personnalisée dans les cancers et les maladies rares. L’entreprise, créée en 2017, vise un déploiement à l’international et ambitionne de devenir un leader mondial de la médecine génomique personnalisée.