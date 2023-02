En bref : Sensorion, Advanced Biodesign

Sensorion s’associe à Eveon

La biotech montpelliéraine Sensorion s’est entendue avec Eveon, une entreprise française spécialisée dans les dispositifs médicaux, pour concevoir et développer un système d’injection pour l’administration de thérapie génique. À travers ce partenariat, Sensorion cherche à pouvoir faciliter l’administration de sa thérapie génique expérimentale OTOF-GT pour le traitement de la surdité. Celle-ci nécessite d’être délivrée par la cochlée, un organe très petit et délicat, enchâssé dans l’os temporal.

« Notre système d’injection est destiné à permettre une administration des produits candidats de thérapie génique de Sensorion dans l’oreille interne afin de restaurer l’audition chez les patients souffrant de formes monogéniques héréditaires de surdité. Une administration efficace et sûre est essentielle pour la thérapie génique et nous devons garantir une méthode d’injection optimale », a souligné Géraldine Honnet, la directrice médicale de Sensorion. L’OTOF-GT est actuellement en phase préclinique contre la surdité causée par des mutations du gène codant pour l’Otoferline, et la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2. La demande d’essai clinique est prévue pour le premier semestre de 2023.

Advanced Biodesign obtient 14,3 M€

La biotech lyonnaise a annoncé un financement de 14,3 M€ supplémentaires en provenance de son actionnaire principal, Xerys Invest. Des fonds qui s’ajoutent aux 20 M€ déjà levés auprès de cet actionnaire. Grâce à ce financement, Advanced Biodesign pourra poursuivre son essai clinique de phase I, débuté fin 2022, évaluant son candidat-médicament, ABD-3001, un produit qui cible la leucémie aiguë myéloïde. La biotech ambitionne également de préparer la phase II avec ces fonds et d’avancer le développement d’autres molécules issues de sa plateforme de R&D et positionnées en oncologie.