En bref : Sanofi, Dupixent, Ipsen, Moderna, AB Science

Le Dupixent de Sanofi continue sur sa lancée

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 de Sanofi atteint 10,2 Mrds €, en progression de 5,5 % tcc (taux de change constant). Comme toujours, et sans surprise, le Dupixent (dupilumab) reste en tête, à 2,3 Mrds € (+ 39,7 %).

Une progression que le médicament doit à la multiplication de ses indications sur plusieurs pathologies inflammatoires, telles que l’œsophagite à éosinophiles à partir de douze ans et dans la dermatite atopique chez le nourrisson. « Le profil unique du Dupixent a encore été souligné par les résultats très positifs de l’étude pivot dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, non contrôlée. Nous sommes impatients d'en discuter avec les régulateurs. (…) Nous sommes confiants dans les perspectives de nos activités pour le reste de l'année », a commenté Paul Hudson, directeur général de Sanofi qui annonce les prochains jalons pour son blockbuster. « Dupixent poursuit sa forte performance et est en bonne voie pour atteindre l’objectif de 10 Mrds € de ventes pour cette année », projette-t-il.

Ipsen démarre l’année en progression

Le laboratoire français a présenté ses résultats pour le premier trimestre de 2023. Et Ipsen a pu compter sur deux produits de son portefeuille pour bien démarrer l’année. D’un montant total de 741,9 millions d’euros, les ventes du groupe ont effet été portées par deux médicaments en particulier : le Cabometyx (cabozantinib) et le Dysport (toxine botulique A). Le premier, indiqué contre le carcinome rénal avancé s’est vendu pour 130,4 M€, en progression de 31 % tcc (taux de change constant). Le second, positionné en neurologie a atteint 154,6 M€ de ventes, soit une hausse de 25,2 % tcc.

« Compte tenu de la bonne dynamique des ventes, nous confirmons nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2023. Je me réjouis également de voir s'étoffer notre portefeuille de R&D, notre portefeuille de produits commercialisés et nos équipes à la suite de la récente acquisition d'Albireo », a commenté David Loew, le directeur général d’Ipsen.

Au début du mois, le groupe affichait en effet sa volonté de réaliser plusieurs acquisitions par an, pour étoffer son pipeline en oncologie, maladies rares et neurosciences, ses trois axes stratégiques.

ARNm : Moderna signe avec IBM

La biotech américaine, spécialiste des vaccins à ARNm, a noué un accord avec le géant de l’informatique IBM. Moderna souhaite développer des compétences en informatique quantique, un modèle d’informatique destiné à dépasser les limites de l’informatique traditionnelle, et les mettre à profit pour la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d’ARNm.

IBM fournira l’accès à des systèmes de calcul quantique ainsi que l’expertise pour explorer des cas d’usage de ces technologies quantiques. L’accord prévoit une première application puisque les scientifiques des deux entreprises travailleront sur MoLFormer, un modèle d’IA destiné à prédire les propriétés d’une molécule.

La biotech souhaite mettre à profit cet outil pour optimiser les nanoparticules lipidiques, qui servent de navettes pour transporter l’ARNm jusqu’aux cellules. Les modalités financières de ce partenariat n’ont pas été précisées.

AB Science revoit sa stratégie

La biotech française revoit sa stratégie autour de son candidat-médicament phare, le masitinib. AB Science souhaite désormais prioriser un développement sur une seule indication, en traitement de la sclérose latérale amyotrophique. La biotech souhaite aussi développer une nouvelle approche, via sa plateforme ciblant les microtubules et avancer sur le développement clinique d’un produit faisant déjà appel à ce mécanisme de déstabilisation des microtubules, AB8939, actuellement en phase I/II dans la leucémie myéloïde aiguë réfractaire.

Pour les autres indications sur lesquelles le masitinib était développé, notamment les plus avancées telles que la sclérose en plaques et la maladie d’Alzheimer, AB Science souhaite accélérer la procédure de recherche de licence. Un axe prioritaire « compte tenu du nombre d’études cliniques déjà menées et de la maturité du pipeline, et compte tenu des investissements supplémentaires requis pour mener à son terme le programme clinique, jusqu’aux autorisations de mise sur le marché », précise la biotech dans un communiqué.