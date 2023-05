En bref : Roche, Gilead, RegenLife

Oncologie: Roche s’offre les droits d’un composé de Zion Pharma

Roche s’est entendu avec la biotech chinoise Zion Pharma, au sujet d'un candidat-médicament, actuellement en phase I, conçu pour traiter ou prévenir l'apparition de métastases au cerveau, chez les patients atteints d'un cancer du sein métastatique HER2-positif. Jusqu'à 50 % des patients atteints de ce type cancer développent des métastases au niveau cérébral au cours de leur maladie. Administré par voie orale, le ZN-A-1041 est un inhibiteur de la tyrosine kinase qui cible le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) et est capable de pénétrer la barrière hématoencéphalique.

En échange d’un paiement initial de 70 millions de dollars (64 M€) et de 610 M$ de paiements d’étapes, Roche s’offre ainsi les mondiaux du ZN-A-1041. Le laboratoire sera en charge du développement, de la fabrication et de la commercialisation de l’actif à l'international. « Nous sommes impatients de commencer ce partenariat avec Zion afin de poursuivre le développement de cette option thérapeutique innovante pour les personnes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif », a affirmé James Sabry, directeur Monde de Pharma Partnering chez Roche.

Oncologie : Gilead met la main sur XinThera

Gilead a annoncé l’acquisition de XinThera. Cette biotech californienne est spécialisée dans le développement de petites molécules positionnées en oncologie et dans le traitement des maladies inflammatoires. En conséquence, le laboratoire américain s’empare du pipeline de XinThera, qui comporte notamment deux programmes d’inhibiteurs dont l’entrée en phases cliniques est espérée, cette année. Les termes financiers de l'accord sont restés confidentiels.

« L'équipe de XinThera a développé des actifs susceptibles de cibler la voie de réparation des dommages à l'ADN dans le traitement du cancer et de diriger la réponse immunitaire de l'organisme dans les maladies inflammatoires, ce qui peut améliorer les résultats pour les personnes vivant avec ces maladies », a déclaré Flavius Martin, le vice-président exécutif de la Recherche chez Gilead Sciences.

Neurologie : RegenLife lève 3 M€ pour son dispositif à base d’infrarouges

La medtech française RegenLife a levé trois millions d’euros, auprès de ses associés historiques et de nouveaux investisseurs privés. Avec ces fonds, la medtech veut avancer sur son dispositif positionné contre des maladies neurodégénératives, et qui fait appel à une technologie originale. RegenLife travaille ainsi sur la stimulation photonique, un procédé non-invasif, qui repose sur l’émission d’ondes infrarouges destinées à améliorer le fonctionnement des cellules ciblées. Le dispositif développé par RegenLife combine un casque pour cibler la tête, et agir sur le cerveau, et une ceinture pour focaliser la lumière sur l’abdomen et l’intestin.

La medtech ambitionne d’évaluer cette technologie contre la maladie d’Alzheimer et les commotions cérébrales. Sur cette dernière pathologie, RegenLife attend les résultats d’une étude pilote pour le deuxième semestre 2023. Pour la jeune entreprise, créée en 2017, ce tour de table de série A « permet à RegenLife de continuer ses démarches de développement pour chercher des financements plus conséquents d’ici deux ans afin d’aller vers le déploiement international de ses solutions », se félicite Patrice Cristofini, son p-dg.