En bref : Roche, Innate Pharma, Aelis Farma

Roche signe avec Jnana Therapeutics

Roche vient de signer un second accord de collaboration et de licence avec la biotech basée à Boston (États-Unis) Jnana Therapeutics. Dans le détail, le laboratoire et la biotech veulent découvrir des petites molécules, grâce à la plateforme de chimioprotéomique Rapid de Jnana, pour le traitement du cancer, des maladies à médiation immunitaire et neurologiques. L’entente couvre un large éventail de cibles, en particulier pour soigner les maladies avec un besoin non satisfait élevé. En vertu de l’accord, Jnana recevra un paiement initial de 50 millions de dollars et des paiements d’étapes potentiels pouvant dépasser 2 Mrds $. La biotech sera en charge des activités de découverte et précliniques, tandis que Roche sera responsable du développement et de la commercialisation de tous les produits résultants. La première collaboration entre Roche et Jnana a été signée en 2020.

151 M€ de trésorerie pour Innate Pharma

La biotech marseillaise Innate Pharma a présenté ses résultats financiers du troisième trimestre 2022. Côté financier, Innate bénéficie d’une trésorerie, d’équivalents de trésorerie et d’actifs financiers s’élevant à 151,4 millions d’euros au 30 septembre 2022. Un chiffre qui s’explique en majorité par les collaborations d’Innate avec AstraZeneca et Sanofi. La visibilité financière de la biotech s’étend jusqu’au deuxième semestre de 2024. Côté clinique, Innate s’est félicitée des résultats de phase II, ceux du lacutamab dans le mycosis fongoïde et dans le syndrome de Sézary.

Aelis Farma présente des résultats positifs

Aelis Farma a communiqué des résultats jugés « favorables » de l’essai de phase I évaluant son AEF0217 chez des volontaires sains. Ce candidat-médicament est spécifiquement développé par la biotech bordelaise pour le traitement des déficits cognitifs causés par une hyperactivité du récepteur CB1, et en première indication, ceux associés à la trisomie 21. En conséquence, l’étude de phase I/II

chez des adultes porteurs de trisomie 21 devrait démarrer d’ici à la fin de l’année.