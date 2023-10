En bref : Phaxiam, Abivax, Novartis

Antibiorésistance : Phaxiam veut étoffer son portefeuille de phages

Phaxiam Therapeutics, née de la fusion entre Erytech et Pherecydes, a signé un partenariat de recherche stratégique avec la biotech lyonnaise Vetophage, spécialiste des phages appliqués à la santé animale. Créée en 2017, Vetophage dispose d’une plateforme technologique capable de découvrir, d’identifier et de caractériser des phages et des endolysines (des enzymes produites par les phages et impliquées dans la destruction des bactéries ciblées).

Avec cet accord, Phaxiam pourra exercer des options de licences exclusives sur certains phages et endolysines de Vetophage avec des applications dans la santé humaine. « Nous suivons de longue date, et avec grand intérêt, le travail réalisé par les équipes de Vetophage et nous nous réjouissons de cette collaboration avec un acteur reconnu dans le domaine vétérinaire, afin de bâtir des ponts entre la phagothérapie en santé animale et celle destinée à l’Homme », s’est félicité Thibaut Du Fayet, directeur général de Phaxiam Therapeutics. Le programme « nous permet également de nous positionner rapidement dans le champ technologique des endolysines, fortement complémentaires des phages dans les applications cliniques que nous menons », a-t-il souligné.

Abivax se projette en Bourse

La biotech parisienne, déjà cotée sur le marché Euronext à Paris, a annoncé le dépôt d’un document d’enregistrement en vue de son introduction en Bourse sous la forme d’ADS (American Depositary Shares) aux États-Unis. Pour l’heure, ni le nombre d’actions ordinaires ni la fourchette de prix n’ont été déterminés. Cette opération est destinée à soutenir le développement de son candidat-médicament phare, obefazimod, contre la rectocolite hémorragique (ou RCH), actuellement en phase III.



Novartis envisage de céder des radiopharmaceutiques

Selon les informations de Bloomberg, le laboratoire suisse envisagerait de céder une partie de son portefeuille de radiopharmaceutiques. Ces produits sont regroupés au sein d’Advanced Accelerator Applications, le laboratoire français racheté par Novartis en 2018. La cession d’actifs envisagée concernerait des produits destinés au diagnostic. Le groupe suisse cherche à prioriser certaines aires thérapeutiques et avait, par exemple, cédé des actifs en ophtalmologie à Bausch + Lomb, en juin dernier.