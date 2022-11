En bref : Pfizer, BioNTech, GeNeuro, Lys Therapeutics

Covid-19 : Pfizer et BioNTech lancent la phase I d’un vaccin nouvelle génération

Pfizer et BioNTech ont annoncé avoir lancé une étude de phase I évaluant l’innocuité, la tolérabilité et l’immunogénicité d’un candidat-vaccin de nouvelle génération contre le Covid-19. Ce nouveau sérum, le BNT162b4, vise à augmenter la réponse des lymphocytes T contre le SARS-CoV-2 et ainsi à élargir la protection potentielle du vaccin contre le Covid-19. Le composé sera évalué aux États-Unis sur environ 180 personnes en bonne santé, âgées de 18 à 55 ans, qui ont reçu au moins trois doses d’un vaccin à ARNm contre le Covid-19. Dans un communiqué, BioNTech a précisé que cet essai s’inscrivait dans « sa stratégie scientifique à long terme et à plusieurs volets pour générer des réponses immunitaires plus robustes, plus durables et plus larges contre les infections par le SARS-CoV-2 et le Covid-19 associé. »

Covid long : Geneuro démarre son évaluation du temelimab

La biotech annonce avoir démarré le recrutement des premiers patients pour son essai de phase II évaluant son anticorps monoclonal, le temelimab, contre le Covid long. Cet anticorps cible spécifiquement la protéine pathogène W-ENV, soupçonnée de jouer un rôle dans la persistance des symptômes, après une infection par le SARS-CoV-2. « Aujourd’hui, nous disposons de preuves très solides de la présence de la protéine pathogène W-ENV chez plus de 25% des patients des cohortes Covid long, et nous avons mis au point un test pour confirmer sa présence dans le sang d’un patient », a détaillé David Leppert, directeur médical de GeNeuro. « La protéine W-ENV déclenche l’immunité innée et est pathogène pour les cellules du système nerveux », a-t-il précisé. L’essai prévoit d’inclure 200 patients et évaluera pendant six mois l’amélioration de leur pathologie. Basée à Genève avec un centre de recherche implanté à Lyon, GeNeuro est spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes.

Lys Therapeutics lève 5,5 M€ pour ses débuts

La toute jeune biotech française Lys Therapeutics, créée en 2021 et spécialisée sur les maladies neurovasculaires et neurodégénératives, vient de lever 5,5 millions d’euros en amorçage. Dans le détail, 3 M€ proviennent d’investissements en fonds propres menés par un consortium d’investisseurs et 2,5 M€ en fonds notamment avancés par l’intermédiaire de Bpifrance. Grâce à ces fonds, Lys Therapeutics va pouvoir produire, aux normes BPF, son anticorps monoclonal appelé glunozumab et avancer vers la clinique, à l’horizon du second semestre 2024. « Nous voulons améliorer significativement la prise en charge des patients atteints de maladies neurologiques liées à des perturbations de la barrière hématoencéphalique telles que l’AVC ou les maladies neurodégénératives », a commenté Manuel Blanc, président et cofondateur de la biotech. L’anticorps monoclonal développé par la biotech cible une protéase endogène, appelée tPA, qui est surexprimée dans certaines maladies. Cette protéase entraîne une hyperactivation des récepteurs NMDA qui provoque une perméabilisation des vaisseaux, allant jusqu’à rompre la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière physiologique protège le cerveau des substances indésirables de la circulation sanguine.