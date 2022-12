En Bref : Pfizer, Anumana, Lilly, Sosei Heptares, Boehringer Ingelheim, Click Therapeutics

IA : Pfizer s’associe à Anumana pour détecter plus tôt l'amylose cardiaque

La pharma continue à s’intéresser au potentiel de l’IA. Pfizer a annoncé une collaboration pluri-annuelle avec Anumana, pour développer un électrocardiogramme basée sur un algorithme d’intelligence artificielle.

L’objectif de ce partenariat sera de mettre au point un outil capable de détecter plus tôt l’amylose cardiaque. Cette maladie cardiaque rare et sous-diagnostiquée entraîne un dysfonctionnement progressif du cœur. Dans son portefeuille, Pfizer dispose du Vyndaqel/Vyndamax, positionné sur l’amylose cardiaque à transthyrétine (ATTR).

Diabète : Lilly signe avec Sosei Heptares pour découvrir de nouvelles petites molécules

Lilly a annoncé une collaboration de R&D avec le laboratoire japonais Sosei Heptares. L’objectif de ce partenariat est de faire appel à la plateforme de Sosei Heptares pour la découverte de nouvelles petites molécules ciblant les récepteurs aux protéines G, impliqués dans le diabète et les maladies du métabolisme.

Le laboratoire japonais recevra un paiement initial de 37 millions de dollars et pourra recevoir jusqu’à 694 M$ de paiements additionnels ainsi que des redevances sur les ventes des produits issus de ce partenariat. Sosei Heptares multiplie les collaborations avec les géants de la pharma puisqu’il s’est notamment associé à AstraZeneca, GSK, Abbvie ou Pfizer.

Boehringer Ingelheim étend son entente avec Click Therapeutics

Boehringer Ingelheim et la biotech américaine fondée en 2012 et spécialisée dans les thérapies digitales, Click Therapeutics, ont annoncé l’extension de leur collaboration pour le développement et la commercialisation d'un deuxième traitement numérique sur ordonnance.

Comme pour leur premier partenariat signé en 2020, cet accord porte sur le traitement de la schizophrénie. Click recevra un paiement initial, un financement pour les activités de R&D ainsi que des paiements d'étapes susceptibles d’atteindre 460 millions de dollars, plus des redevances échelonnées sur les ventes potentielles.