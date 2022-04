En bref : Onxeo, DNA Script, Catalent, bluebird bio...

Onxeo lève 12 M€ et nomme un nouveau p-dg

Onxeo, qui cible les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral pour lutter contre les cancers rares ou résistants, a reçu un financement de 12 M€ souscrit par ses actionnaires historiques Invus et Financière de la Montagne, afin d’étendre sa visibilité financière jusqu’au 2e trimestre 2023. Après l’interim de Julien Miara, directeur chez Invus SAS, la société sera désormais dirigée par le Dr Shefali Agarwal, ex-directrice médicale et du développement chez Epizyme, et présidente du conseil d’administration d’Onxeo, depuis juin 2021.

DNA Script veut se développer en Asie

La start-up française spécialisée dans la fabrication d’acides nucléiques synthétisés DNA Script va s’associer à plusieurs sociétés de distribution en Asie-Pacifique pour étendre sa présence dans cette région. C’est plus précisément en Chine, à Hong Kong, en Inde, à Singapour, en Corée du Sud et à Taïwan que DNA Script veut assurer la vente, la distribution et le support de son système d’impression d’ADN, la plateforme Syntax. DNA Script s’est notamment entendue avec Cold Spring Biotech, Research Instruments, Premas Life Sciences Pvt et Bio-Medical Science.

Catalent s’agrandit au Royaume-Uni

Catalent continue de se développer sur les produits biologiques. Le groupe américain fait l’acquisition d’un nouveau site à proximité d’Oxford (Royaume-Uni). La CDMO reprend un site de VMIC (Vaccine Manufacturing and Innovation Center), actuellement en cours de construction et dédié au développement et à la production de biomédicaments. Catalent va investir jusqu’à 160 millions de dollars (146 M€) supplémentaires pour terminer les travaux et équiper les surfaces d’installations capables de produire des produits biologiques, des protéines ainsi que des vaccins, y compris ceux à ARNm. Le recrutement de plus de 400 personnes est attendu.

Bluebird bio réduit ses effectifs

La biotech américaine a annoncé une restructuration complète pour réduire ses dépenses d’exploitation. D’ici à la fin de l’année 2022, Bluebird bio va diminuer de 35 % à 40 % ses coûts d’exploitation, pour générer jusqu’à 160 millions de dollars (146 M€) d’économies au cours des deux prochaines années. Pour ce faire, elle va amputer de plus de 500 personnes ses effectifs (- 30 %). Objectif : prolonger la visibilité financière jusqu’au premier semestre 2023.