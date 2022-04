Noxxon récolte 2,375 millions d'euros

Noxxon a annoncé avoir tiré des tranches de financement supplémentaires provenant de son accord avec Atlas Special Opportunities, pour un montant total de 2,375 millions d'euros. Avec la somme récoltée, la biotech berlinoise spécialisée dans le développement de traitements ciblant le microenvironnement des tumeurs entend poursuivre ses activités, dont une étude de phase II/III dans le glioblastome et une étude de phase II dans le cancer du pancréas. Noxxon avait étendu son partenariat avec Atlas Special Opportunities au début de l’année à travers un accord à 17 M€.

BioConnection augmente son capital

BioConnection, une CDMO basée à Oss, aux Pays-Bas, et spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques stériles en flacons et seringues, va bénéficier d’un investissement de la part de la société d'investissement belge Gimv. Le montant de la levée de fonds n’a pas été divulgué. À terme, BioConnection espère augmenter ses capacités de production, notamment en renforçant son organisation et ses infrastructures. Pour l’heure la CDMO dispose d’une capacité de fabrication annuelle de 40 millions de flacons pour les produits liquides et jusqu'à 4 millions de flacons pour les produits lyophilisés.

Seagen s’étend aux États-Unis

Pour soutenir la croissance de son portefeuille de médicaments indiqués en oncologie, Seagen va construire une nouvelle usine à Everett, à Washington (États-Unis). Destinée à la fabrication biopharmaceutique, la nouvelle installation s’étendra sur plus de 2 500 m2. L’usine devrait être opérationnelle en 2024 et employer 200 nouvelles personnes. Les médicaments, à base d’anticorps, qui y seront produits seront destinés aux essais cliniques et au marché commercial. La biotech américaine commercialise quatre thérapies utilisées dans le traitement du lymphome hodgkinien et des cancers urothélial, du sein et du col de l'utérus et treize programmes dans son pipeline, allant de la phase précoce à des phases III.