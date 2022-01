En bref : Novo Nordisk, Lilly, Aelis Farma, BMS

© DR

Novo Nordisk va collaborer avec EraCal Therapeutics

Novo Nordisk s’est entendu avec la biotech suisse EraCal Therapeutics pour découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement de l’obésité. Le laboratoire danois veut notamment mettre à profit la plateforme de découverte de nouvelles molécules de la biotech ciblant des voies de signalisation impliquées dans l’appétit et dans certaines maladies métaboliques. Les détails financiers n’ont pas été précisés.

Lilly s’associe à Abbisko Therapeutics

Eli Lilly s’est entendu avec la biotech chinoise Abbisko Therapeutics pour découvrir, développer et commercialiser de nouvelles molécules. Cet accord concerne une cible non divulguée, pour les maladies cardiométaboliques avec des besoins médicaux non satisfaits. En cas de réussite et d’entente sur les produits issus du partenariat, le laboratoire américain prendra le relais pour la poursuite du développement. En contrepartie, la biotech sera éligible à recevoir jusqu’à 258 millions de dollars (227 M€) de paiements d’étapes.

Aelis Farma prépare son entrée en Bourse

La biotech bordelaise Aelis Farma prépare son introduction en Bourse sur Euronext. Aelis annonce ainsi avoir obtenu l’approbation par l’AMF de son document d’enregistrement. En 2021, la biotech avait conclu un accord de licence avec Indivior, spécialiste mondial du traitement des addictions, concernant son premier candidat-médicament, l’AEF0117, positionné dans les troubles liés à la consommation excessive de cannabis. Pour ce produit, qui a terminé un essai de phase IIa, Aelis Farma a déjà reçu un paiement initial de 30 M€ de la part d’Indivior.

BMS investit en France

À l’occasion du sommet Choose France, le laboratoire américain a annoncé un investissement de 130 millions d’euros sur le territoire français. Bristol Myers Squibb (BMS) va consacrer 110 M€ à la recherche clinique pour découvrir de nouvelles molécules indiquées en oncologie. Côté industriel, le groupe prévoit de doubler ses investissements, à hauteur de 15 M€, avec un façonnier dont le nom n’a pas été dévoilé, pour sécuriser l’approvisionnement du principe actif d’un médicament majeur du portefeuille pour les marchés européen et français.