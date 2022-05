Medincell et Teva retardés de plusieurs mois

Teva estime que l’approbation aux États-Unis de l’injectable de rispéridone à longue durée d’action, développé avec la biotech montpelliéraine Medincell dans la schizophrénie, pourrait prendre jusqu’à douze mois supplémentaires. L’agence américaine avait fait parvenir une Complete response letter qui contraint Teva à fournir des réponses aux questions de la FDA avant de procéder à un nouveau dépôt. Le laboratoire israélien reste confiant sur une approbation du produit et estime pouvoir répondre à la FDA dans un délai maximum de six mois, suivi d’une période d’examen par l'agence de six mois.

DBV Technologies veut se financer sur le Nasdaq

La biotech a annoncé son intention de mettre en place un programme de financement dit « At the market » qui consiste en la possibilité d’émettre et de placer de nouvelles actions ordinaires, sous la forme d’American Depositary Shares, pour un montant total brut maximal de 100 millions de dollars (95 M€). DBV souhaite utiliser le produit de cette opération pour notamment financer le lancement potentiel de son Viaskin Peanut, un candidat-médicament positionné sur l’allergie aux arachides, actuellement en phase III ainsi que pour le développement d’autres produits.

Amphista Therapeutics signe avec BMS

Amphista Therapeutics va entamer une collaboration stratégique avec Bristol Myers Squibb (BMS) pour mettre au point des thérapies ciblées de dégradation des protéines. Selon les termes de l'accord, le laboratoire et la biotech britanniques mettront à profit la plateforme Eclipsys d'Amphista pour découvrir et développer des dégradeurs de protéines à petites molécules. En échange, BMS versera un paiement initial de 30 millions de dollars (28 M€), et jusqu'à 1,25 Mrd $ en paiements d'étapes, ainsi que des redevances sur les ventes nettes mondiales des produits issus du partenariat.

Innate Pharma bientôt sur le Nasdaq

Innate Pharma a déposé auprès de la Securities and exchange commission un programme At the market (ATM) sur le Nasdaq. La biotech marseillaise espère émettre auprès des investisseurs un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars (71 M€) d'American Depositary Shares (ADS), chaque ADS représentant une action ordinaire d'Innate. La biotech entend utiliser le produit de ces ADS pour soutenir ses efforts de R&D sur ses candidats-médicaments et pour ses besoins généraux. Récemment, Innate a également reçu un paiement de 50 M$ de la part d’AstraZeneca suite au lancement de l’essai clinique de phase III dans le cancer du poumon du monalizumab.

La biotech allemande Tubulis lève 60 M€

La biotech basée à Munich et spécialisée dans les conjugués anticorps-médicament (ou antibody-drug conjugates, ADC) vient de lever 60 millions d’euros. Un tour de financement mené par la société de gestion Andera Partners mais qui voit également l’arrivée de nouveaux investisseurs tels qu’Evotec. Avec ce financement, Tubulis va pouvoir avancer sur son pipeline d’ADC. La capacité de Tubulis à développer un pipeline d’anticorps conjugués repose à la fois sur ses technologies de conjugaison propriétaires, ses cibles thérapeutiques et le choix de nouvelles molécules cytotoxiques permettent l’assemblage d’ADC innovants.