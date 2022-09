En bref : Medincell, Onxeo, BioMérieux

Medincell et Teva lancent une phase III contre la schizophrénie

Medincell et Teva ont annoncé le lancement de l’essai clinique de phase III évaluant le mdc-TJK (olanzapine) pour le traitement des patients schizophrènes. En conséquence, la biotech montpelliéraine a reçu un paiement d’étape de trois millions de dollars de la part du laboratoire israélien. En Bourse, le cours de la biotech a relativement bien réagi en grimpant de plus de 10 % au lendemain de l’annonce. Le mdc-TJK est le second antipsychotique injectable à action prolongée développé par Medincell. Le premier est le mdc-IRM (rispéridone LAI) actuellement en cours d'examen réglementaire par la FDA, dont le lancement est attendu en 2023.

Biomérieux revoit ses objectifs en légère hausse pour 2022

Le spécialiste lyonnais du diagnostic a communiqué sur ses résultats du premier semestre, arrêtés au 30 juin 2022. Une période marquée par le rachat de la société américaine Specific Diagnostics pour 386 millions d’euros. Au cours de ces six premiers mois, Biomérieux a réalisé un chiffre d’affaires de 1,658 Mrd € contre 1,574 Mrd € au premier semestre 2021 (soit une progression de 5,3 % à devises et périmètres constants). Le laboratoire a pu notamment s’appuyer sur la croissance de sa gamme Biofire aux États-Unis, ainsi que sur son activité d’applications industrielles, en progression de 4 % d’une année à l’autre, soutenue par la vente de réactifs en microbiologie et biologie moléculaire. Pour l’année à venir, Biomérieux table sur une baisse de ses ventes légèrement moins forte que prévue, estimée entre -6 et -3 % contre -7 à -3 % précédemment. Une baisse attendue après une année 2021 exceptionnelle, marquée par la demande liée au Covid-19.

ONXEO VA SE RETIRER DU NASDAQ FIRST NORTH GROWTH

La biotech parisienne, spécialisée en oncologie, a annoncé que le Nasdaq avait accepté le retrait des actions Onxeo cotées sur le Nasdaq First North Growth, un marché boursier basé à Copenhague (Danemark). Cette opération avait été validée par une assemblée générale mixte d'Onxeo, le 17 août dernier. La cotation sur le marché danois était l’héritage de la fusion entre la société française BioAlliance Pharma SA et la société danoise Topotarget en 2014, qui a donné naissance à Onxeo. Les actions seront négociables sur le marché danois jusqu’au 8 novembre 2022, au-delà, les actions restantes seront transférées sur le marché Euronext Growth, à Paris.