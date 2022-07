En bref : Medesis Pharma, AbbVie, Lilly

Medesis Pharma subventionnée par l’AFM-Téléthon

La biotech montpelliéraine va recevoir un financement de 300 000 euros de l’AFM-Téléthon pour soutenir son programme contre la maladie de Huntington. Cette somme va contribuer aux premières phases de développement préclinique, avec notamment des études de pharmacocinétique ou de toxicologie. Medesis utilisera des ARN interférents associés à sa plateforme propriétaire Aonys pour une administration par voie buccale au moyen de lipoprotéines. Medesis espère ensuite poursuivre sur une étude clinique de phase I/II à l’échelle européenne.

AbbVie et iSTAR Medical s’allient contre le glaucome

AbbVie et iSTAR Medical ont annoncé la signature d’une collaboration visant à poursuivre le développement et la commercialisation du dispositif MINIject de la medtech belge. Ce dispositif de chirurgie mini-invasive est destiné aux patients atteints de glaucome à angle ouvert. Selon les termes du contrat, iSTAR Medical recevra un paiement initial de 60 millions de dollars (59?M€) et des paiements d’étapes pouvant aller jusqu’à 475 M$. MINIject a déjà reçu le marquage CE en 2021 et a été lancé commercialement au début de l’année dans les pays européens.

Eli Lilly va collaborer avec Triastek

Le laboratoire américain s’est entendu avec l’entreprise chinoise à travers une collaboration de recherche pour développer l’utilisation de la technologie d’impression 3D dans l’administration orale de médicaments. Les recherches se concentreront dans un premier temps sur des médicaments agissant dans des régions spécifiques du tractus gastro-intestinal, pour permettre une libération ciblée, précise et programmée. Les détails financiers n’ont pas été dévoilés.