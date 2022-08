En bref : Maat Pharma, Sanofi, Catalent

Maat Pharma toujours à l’arrêt aux États-Unis

La FDA maintient sa décision de ne pas autoriser la biotech lyonnaise, spécialiste du microbiome, à démarrer son essai de phase III aux États-Unis. En août 2021, la FDA avait adressé une lettre de suspension clinique, suite à la demande d’IND (Investigational New Drug) de Maat Pharma concernant l’évaluation de MaaT013 dans la maladie du greffon contre l’hôte.

Si l’agence américaine reconnaît avoir reçu des réponses satisfaisantes de la part de Maat Pharma, elle demande désormais des éléments supplémentaires concernant la sécurité et l’efficacité de son approche dite de « pooling », qui consiste à mélanger plusieurs échantillons de microbiote intestinal issus de donneurs sains. La biotech souhaite poursuivre le dialogue avec la FDA tout en avançant sur l’évaluation de MaaT013 en Europe, dans un essai de phase III dont le recrutement est en cours.

IA : Sanofi signe un accord avec Atomwise

Sanofi poursuit sa stratégie de recours à l’intelligence artificielle pour la découverte de nouveaux médicaments, après de précédents accords avec Exscientia et Owkin. Le laboratoire français a signé un nouvel accord avec la start-up californienne Atomwise pour mettre à profit sa plateforme AtomNet sur de nouvelles petites molécules.

Selon les termes de l’accord, Sanofi va verser 20 millions de dollars (19,9 M€) de paiement initial à Atomwise pour identifier, synthétiser et avancer sur jusqu’à cinq cibles qui seront exclusivement développées pour Sanofi. Selon la réussite de ces projets, Atomwise sera également éligible à recevoir jusqu’à un milliard de dollars (994 M€) de paiements additionnels selon le développement et les ventes des produits issus de cet accord.

CDMO : Catalent s’empare de Metrics pour 475 M$

Catalent a annoncé faire l’acquisition de la CDMO Metrics Contract Service pour 475 M$ (471 M€). Avec cette opération, Catalent met notamment la main sur une nouvelle usine basée à Greenville, en Caroline du Nord (États-Unis). Ce site, spécialisé dans les formes orales solides, s’étend sur plus de 30 000 m² et dispose de 16 suites de production, dont 11 conçues pour manipuler des produits hautement actifs, ainsi que de deux lignes de conditionnement. Au cours des dernières années, Metrics avait injecté plus de 100 M$ d’investissements sur cette installation.

Catalent poursuit une stratégie d’augmentation de ses capacités. Dans un autre domaine, sur la bioproduction, Catalent avait racheté le site d’Erytech à Princeton (New Jersey), en avril 2022.