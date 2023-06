En bref : Lilly, Valneva, AstraZeneca, Revvity, Merck

IA : Lilly va collaborer avec XtalPi

Eli Lilly va s’associer à l’entreprise chinoise spécialisée dans l’intelligence artificielle et la robotique, XtalPi. L’objectif est de découvrir de nouveaux candidats-médicaments contre une cible non divulguée. Concrètement, Lilly aura accès à ID4Inno, la plateforme de découverte de petites molécules de XtalPi, qui fait appel à l’IA, en échange de paiements initiaux et d'étapes susceptibles d’atteindre 250 millions de dollars (235 M$). Le laboratoire sera seul en charge du développement clinique et commercial.

Valneva dépose une demande d’AMM au Canada

La biotech nantaise vient de déposer une demande d’AMM auprès de Santé Canada, pour son candidat-vaccin contre le chikungunya, le VLA1553. Cette demande s’ajoute à celle déjà faite auprès de la FDA en 2023. En Europe, Valneva prévoit de déposer une demande d’AMM au cours du deuxième semestre 2023. Le VLA1553 est actuellement le seul candidat-vaccin contre le chikungunya pour lequel un processus réglementaire est en cours.

AstraZeneca signe un accord de licence avec Revvity

AstraZeneca s’est entendu avec Revvity, la nouvelle entreprise née en mai 2023 et issue de l’activité science de la vie et diagnostic de PerkinElmer, pour avoir accès à sa technologie d’édition génomique, appelée Pin-point. Pour le laboratoire britannique, l’objectif est notamment le développement de nouvelles thérapies cellulaires pour le traitement du cancer et des maladies à médiation immunitaire. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés.

Merck s’agrandit en Écosse

Merck (Merck KgaA) va investir 35 millions d’euros sur ses sites écossais de Glasgow et Stirling, pour renforcer ses capacités de services en tests analytiques, notamment liés au risque biologique, à la sécurité virale et au développement analytique. La part majeure de cet investissement sera consacrée à la création de nouvelles surfaces de 1 200 m² à Glasgow qui abriteront des services de séquençage et de biologie moléculaire. Près de 500 nouveaux emplois devraient être ainsi créés. Avant l’Écosse, Merck avait annoncé en 2022 des investissements dans ce domaine aux États-Unis, avec 290 M€ injectés à Rockville dans le Maryland et en Chine, via l’ouverture d’un site à Shanghai, pour un montant de 29 M€.