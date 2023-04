En bref : Lilly, Genmab, Argenx

Stratégie : Lilly investit dans l’Indiana

Eli Lilly mise sur sa région d’origine. Le laboratoire américain va en effet injecter 1,6 milliard de dollars (1,5 Mrd €) dans deux sites de fabrication au sein du LEAP Innovation Park, dans le comté de Boone dans l’Indiana (États-Unis). 200 nouveaux emplois devraient être dans ces installations, notamment spécialisées dans diabète et l’oncologie.

« Lilly a lancé 19 nouveaux médicaments, dont le Jaypirca, récemment approuvé par la FDA pour le lymphome à cellules du manteau, depuis 2014 et prévoit de lancer plusieurs autres médicaments en 2023. Ces nouvelles installations élargiront le réseau de fabrication de l’entreprise pour les produits pharmaceutiques actifs », a justifié le laboratoire dans un communiqué. Ces trois dernières années, ce sont 6,4 Mrds $ que Lilly a investi dans ses sites américains.

Oncologie: Genmab s’associe à Argenx

La biotech danoise Genmab et son homologue belgo-néerlandaise Argenx ont conclu une collaboration pluriannuelle visant à découvrir, développer et commercialiser conjointement des thérapies par anticorps. Concrètement, les deux entreprises veulent associer leur expertise et leur savoir-faire pour identifier et mettre au point de nouveaux candidats thérapeutiques à base d'anticorps pour répondre aux besoins non satisfaits des patients en immunologie et en oncologie. Genmab et Argenx se partageront à parts égales les coûts, ainsi que les éventuels bénéfices futurs. Prévue initialement pour deux cibles non dévoilées, l’entente pourrait ultérieurement être étendue. Les conditions financières de cet accord n’ont pas été dévoilées.

« Nous rassemblons notre expertise combinée en matière de découverte, de développement et de commercialisation d'anticorps pour débloquer des informations sur les voies pathologiques que nous étudierons. Cela nous permet d'élargir nos capacités et de maximiser l'opportunité de générer de nouveaux anticorps thérapeutiques dans l'auto-immunité ou le cancer », a ajouté Tim Van Hauwermeiren, le p-dg d'Argenx.