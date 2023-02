En bref : Leem, Imagine, France Biotech

Filière : Le Leem se mobilise contre les pénuries de médicaments

Les Entreprises du médicament (Leem) ont participé à une réunion avec les ministres de la Santé et de l’Industrie en vue d’élaborer une nouvelle feuille de route de lutte contre les pénuries de médicaments. Saluant cette initiative menée par le gouvernement, le syndicat entend notamment définir une liste de médicaments critiques d’ici à la fin du mois de mai, cartographier des risques industriels et améliorer les outils d’information des patients et professionnels de santé.

« Il était indispensable de prendre des mesures fortes. Je salue les efforts pour protéger le prix et revaloriser les médicaments « anciens » indispensables. Mais il ne faut pas que cette revalorisation se fasse aux dépens des thérapies innovantes en France. Plus que jamais, il est urgent de revoir l’enveloppe budgétaire du médicament », a commenté Thierry Hulot, le président du Leem. Le syndicat devrait prochainement faire part de ses propositions, comme il avait eu l’occasion de le faire en 2019, lors de l’élaboration de la précédente feuille de route du gouvernement et se dit « particulièrement attentif au financement des annonces gouvernementales. »

Maladies génétiques : BNP Paribas et Imagine signent un partenariat de mécénat

BNP Paribas Cardif France et l’Institut Imagine vont s’associer afin d’accélérer la recherche médicale dans le domaine des maladies génétiques. Concrètement, BNP Paribas Cardif, spécialiste en assurance emprunteur appartenant à BNP Paribas, endossera le rôle de « bienfaiteur » auprès du programme d’Imagine sur trois ans, baptisé Springboard. Cette initiative vise notamment à encourager la création de start-up dédiées aux maladies génétiques, à transformer les résultats de recherche en innovations ou en solutions diagnostiques et thérapeutiques, mais également à sensibiliser sur ce type de pathologies.

« Puisque notre volonté est d’apporter le plus rapidement possible des traitements aux patients, nous avons créé un outil d’accélération unique, appelé Springboard, dont l’ambition est de financer et de faire grandir des projets en vue de les amener à la création de start-up », a souligné Stanislas Lyonnet, le directeur de l’Institut Imagine. Les maladies rares, dont 80 % ont une origine génétique, touchent près de trois millions de personnes en France.

Healthtech : France Biotech s’associe au CCE

France Biotech a noué un partenariat avec les conseillers du Commerce extérieur de la France (CCE) pour développer la compétitivité et l’attractivité des entreprises de healthtech françaises. La signature de cette convention vise notamment à soutenir les entreprises de la filière dans leur développement à l’international en mettant à leur disposition l’expertise et les compétences des CCE. Prévue pour durer deux ans et pilotée par un comité conjoint CCE/France Biotech, cette initiative s’inscrit dans le cadre du dispositif Team France Export.

« Dans le cadre de France 2030, nos entreprises doivent être fortes sur leur territoire, mais aussi à l’export. L’expérience et les remontées du terrain seront précieuses à nos entrepreneurs dans un certain nombre de pays cibles en termes de marché potentiel ou de développement. C’est une opportunité de pouvoir solliciter ces experts français qui sont sur ces territoires », a déclaré Franck Mouthon, président de France Biotech.