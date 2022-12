En bref : Jeito, Pulmocide, Genmab, Orega Biotech, Roche, Replimune

Jeito Capital (re)investit dans Pulmocide

Pulmocide, une biotech londonienne spécialisée dans le traitement des infections pulmonaires difficiles à traiter, va à nouveau bénéficier de l'aide de la jeune société française de capital investissement Jeito Capital. Le fonds vient en effet d’annoncer sa participation à une extension du tour de financement de série C de 52 millions de dollars pour Pulmocide. D’autres investisseurs ont également participé à ce tour de table, à l’instar de Pictet Alternative Advisors et Vivo Capital, élevant ce financement de série C à un total de 147,5 M$. La biotech consacrera cette somme au développement clinique, à la mise en fabrication et la commercialisation de son premier candidat-médicament, l'opelconazole, un nouvel antifongique azolé pour le traitement de l'aspergillose pulmonaire invasive (IPA). C’est en mai 2021 que Jeito a misé pour la première fois sur Pulmocide, en dirigeant un tour de financement de série C sursouscrit de 92 M$.

Genmab signe un accord de licence avec la biotech française Orega Biotech

La biotech danoise Genmab a annoncé la signature d’un accord de licence avec son homologue française Orega Biotech, pour un nouveau programme d'immuno-oncologie. Ensemble, les deux biotechs veulent développer des anticorps first-in-class contre une nouvelle cible non divulguée. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés. Genmab sera responsable de la recherche, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de l'anticorps. Les deux entités pourraient prochainement signer un accord complémentaire visant à soutenir les activités précliniques d’Orega. « Notre équipe a découvert le rôle d’une nouvelle cible dans l'altération de la réponse aux inhibiteurs du point de contrôle immunitaire PD1/PDL1 et a démontré qu'un anticorps neutralisant pouvait inverser cet effet et améliorer la réponse à l'immunothérapie anticancéreuse », a ajouté Jeremy Bastid, le directeur général d'Orega Biotech. Cet accord de licence résulte d'une collaboration de recherche entre les deux entreprises, initiée en 2020.

Roche conclut un accord avec Replimune

Roche s’est entendu avec la biotech américaine Replimune, à travers un accord de collaboration clinique. Ensemble, le laboratoire suisse et la biotech veulent faire progresser les programmes RP 2 et 3 de Replimune, actuellement en phase I/II dans le traitement des tumeurs solides. Deux médicaments de Roche, le Tecentriq (atezolizumab) et l’Avastin (bevacizumab) seront combinés aux candidats-médicaments de la biotech pour mettre au point un traitement de troisième intention du CCR et un traitement de première et deuxième intention du CHC. C’est Replimune qui conduira les essais cliniques.