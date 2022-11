En bref : Jeito Capital, Meletios Therapeutics, Servier, Ose Immunotherapeutics

Jeito Capital réalise son premier investissement aux États-Unis

Après l’Europe, Jeito Capital mise désormais sur des biotechs américaines. Le fonds d’investissement fondé par la française Rafaèle Tordjman vient en effet d’investir 120 millions de dollars dans la biotech californienne HI-Bio, spécialisée dans la médecine de précision pour le traitement des maladies auto-immunes. Ce tour de table a été réalisé aux côtés d’ARCH Venture Partners et Monograph Capital. Dans son pipeline, HI-Bio compte trois produits, le plus avancé étant en phase II. Pour Jeito, il s’agit du onzième investissement réalisé au cours de ces trois dernières années.

Meletios Therapeutics récolte 5,2 millions d’euros

Meletios Therapeutics, une biotech parisienne fondée en 2020, vient d’obtenir un financement de 5,2 millions d’euros. Cette somme se compose d’une subvention de 2,5 M€ et d’un investissement en fonds propres à hauteur de 2,7 M€ par le Fonds du Conseil européen pour l’innovation. Les fonds récoltés seront consacrés au développement clinique du MLT103, le principal candidat-médicament de la biotech. Cette petite molécule antivirale, administrable par voie orale, devrait prochainement entrer en phase II dans le traitement des infections à SARS-CoV-2, responsables du Covid-19.

Servier et Ose avancent sur leur phase II

Servier et la biotech nantaise Ose Immunotherapeutics ont annoncé avoir terminé le recrutement des patients dans l’essai clinique de phase IIa visant à évaluer un anticorps monoclonal dans le syndrome de Sjögren primaire. Cette maladie auto-immune provoque une sécheresse de la bouche et des yeux, elle touche environ 60 personnes sur 100 000. Appelé Ose-127/S95011, l’anticorps testé est développé en partenariat entre Ose et le laboratoire Servier, en charge de mener cette étude clinique, avec la possibilité pour Servier d’exercer une option de licence. Les résultats sont attendus pour 2023. Ce composé est par ailleurs évalué sur la colite ulcéreuse dans une étude de phase II menée par Ose Immunotherapeutics.