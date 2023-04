En bref : Janssen, Pipeline Therapeutics, BioMérieux, Smart Immune

Neurologie : Janssen signe avec Pipeline Therapeutics

La filiale de Johnson & Johnson (J&J) vient de signer un accord de licence et de développement avec la biotech californienne Pipeline Therapeutics. Cette entente porte sur le PIPE-307 destiné au traitement des troubles du système nerveux développé par Pipeline. Actuellement en phase I, ce composé vise à restaurer la myéline, la gaine isolante qui entoure les prolongements des neurones.

Selon les termes de l'accord, en échange de la licence mondiale pour la R&D et la commercialisation du PIPE-307, la biotech recevra 50 millions de dollars (45,6 M€) en paiement initial de Janssen, ainsi qu’un paiement en capital de 25 M$. À terme, les paiements d’étapes seraient susceptibles d’atteindre 1 Mrd $. Pipeline restera en charge du développement du candidat-médicament dans le cadre d’une phase II l’évaluant chez les patients atteints de sclérose en plaques rémittente. « Nous sommes ravis d'annoncer cet accord, qui s'inscrit dans notre vision de maximiser la portée du PIPE-307 (…) En outre, nous sommes heureux de renforcer notre position financière grâce au paiement initial de cet accord », a souligné Carmine Stengone, p dg de Pipeline.

Diagnostic : BioMérieux lance un partenariat de recherche avec Oxford Nanopore

BioMérieux continue de renforcer sa R&D. Le spécialiste lyonnais du diagnostic vient de conclure un partenariat de recherche avec Oxford Nanopore Technologies. Cette entreprise britannique développe le séquençage par nanopores, une technologie capable d’analyser de longs fragments d’ADN ou d’ARN. L’objectif de la collaboration est de parvenir à avancer sur le développement de cette technologie pour des tests de diagnostic rapide.

« Parce qu’elle est évolutive et donne des résultats en temps réel, cette technologie unique est idéale pour la caractérisation rapide, et à coût raisonné, d’agents pathogènes dans des échantillons cliniques », justifie bioMérieux dans un communiqué. Si les modalités financières ou la durée de la collaboration n’ont pas été précisées, les premières applications ont été annoncées. BioMérieux et Oxford Nanopore travailleront tout d’abord sur un test pour déterminer la résistance aux antibiotiques en cas de tuberculose, sur un test pour identifier des pathogènes dans des échantillons cliniques ainsi qu’à la validation de la plateforme de séquençage d’Oxford Nanopore avec l’application bioMérieux EPISEQ CS.

Smart Immune reçoit 5 M$ de la fondation Bill & Melinda Gates

Smart Immune, spécialisée dans la reconstitution du système immunitaire, a annoncé avoir reçu un investissement de cinq millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates, qui rentre ainsi dans le capital de la biotech française. Avec ce financement, Smart Immune souhaite développer sa plateforme appelée ProTcell, destinée à faire émerger des traitements du cancer et des maladies infectieuses. La biotech veut aussi avancer sur une étude clinique de phase I/II évaluant son candidat-médicament phare, Smart 101, sur la leucémie aiguë chez l’adulte.

« Notre travail pour réarmer le système immunitaire des patients est particulièrement intéressant pour des problématiques globales de santé publique car ce concept pourrait avoir des applications au-delà de l’oncologie, sur des maladies infectieuses telles que le VIH », a commenté Karine Rossignol, p-dg et co-fondatrice de Smart Immune. Créée en 2017, Smart Immune est issue de l’institut des maladies génétiques Imagine.