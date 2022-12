En bref : Janssen, Bluebird bio, Argenx, BioNTech

Janssen sélectionne un candidat d’AC Immune

La collaboration nouée en 2014 entre Janssen et la biotech suisse AC Immune semble porter ses fruits. Suite à de bons résultats de phase Ib/IIa, le laboratoire américain a décidé de sélectionner l’ACI-35.030, développé par la biotech contre la maladie d'Alzheimer, pour poursuivre son développement. L’ACI-35.030 est un candidat-vaccin first-in-class conçu pour produire des anticorps dirigés contre la protéine Tau, l’accumulation de ces molécules étant l’une des composantes de la maladie d'Alzheimer. Les résultats de l’essai de phase Ib/IIa ont démontré que l’ACI-35.030 avait engendré une induction forte et durable d’anticorps spécifiques contre les formes pathologiques et agrégées de la protéine Tau. Le composé a en outre été bien toléré. Outre plusieurs actifs contre la maladie d'Alzheimer, le pipeline de la biotech compte également des candidats-médicaments contre la maladie de Parkinson.

Bluebird cède un bon d’examen prioritaire

Bluebird bio a annoncé avoir conclu un accord définitif pour la vente d'un bon d'examen prioritaire pour les maladies pédiatriques rares (PRV) à Argenx pour 102 millions de dollars. Bluebird avait reçu deux PRV suite aux approbations de deux de ses thérapies géniques par la FDA, la Zynteglo (betibeglogene autotemcel) pour le traitement de la bêta-thalassémie et la Skysona (elivaldogene autotemcel) pour le traitement de l'adrénoleucodystrophie cérébrale active précoce, toutes deux accompagnées de bons d'examen prioritaires. Ces bons peuvent être revendus à d'autres laboratoires pour être utilisés sur leurs demandes de nouveaux médicaments. Ils permettent un examen accéléré par la FDA. En avril dernier, Bluebird bio avait annoncé vouloir diminuer de 35 % à 40 % ses coûts d’exploitation, pour générer jusqu’à 160 M$ d’économies au cours des deux prochaines années et afin de prolonger sa visibilité financière jusqu’au premier semestre 2023. De son côté, Argenx utilisera son PRV pour le développement de son efgartigimod, son fragment d’anticorps positionné sur le traitement de la myasthénie.

BioNTech se diversifie avec Ryvu Therapeutics



La biotech allemande, connue pour son vaccin à ARNm contre le Covid-19 développé avec Pfizer, cherche à enrichir son pipeline. BioNTech vient ainsi de nouer un accord de partenariat avec la biotech polonaise Ryvu Therapeutics, spécialisée en oncologie. L’accord prévoit que les deux entreprises collaboreront sur le développement de plusieurs petites molécules en immunothérapie. Par ailleurs, BioNTech s’octroie les droits pour développer et commercialiser le portefeuille de petites molécules agonistes issues de la plateforme appelée "Sting" de Ryvu, que ce soit en monothérapie ou associées à d’autres traitements. « Les petites molécules ciblant les nouvelles voies de signalisation ont un potentiel énorme pour augmenter l’efficacité des immunothérapies en oncologie », a commenté Ugur Sahin, p-dg de BioNTech. En contrepartie de ce partenariat, BioNTech va verser un paiement initial de 20 millions d’euros et réaliser une entrée dans le capital de la biotech polonaise à hauteur de 20 M€.