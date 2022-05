J&J rompt avec Bavarian Nordic

Janssen, la filiale de Johnson & Johnson (J&J), a annoncé la résiliation de ses accords avec le laboratoire danois Bavarian Nordic, dans les domaines de l’hépatite B et du papillomavirus humain. L’entente concernait la mise au point de vaccins grâce à la plateforme MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara) contre ces pathologies. Dans l’hépatite B, les deux laboratoires avaient noué une collaboration, en juin 2017 et en décembre 2015, concernant le papillomavirus humain. En revanche, les termes définissant le partenariat de J&J et Bavarian dans le VIH et Ebola restent inchangés.

GeNeuro place 7,7 M€

La biotech suisse a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital de 7,7 millions d’euros, par le biais d’un placement privé international. Dans le cadre de ce placement, GNEH, la filiale de l’Institut Mérieux et actionnaire actuel de GeNeuro, a souscrit à plus d’un million d’actions nouvelles en numéraire. Les actions ont été offertes au prix de 2,86 € chacune. GeNeuro a l’intention d’utiliser le produit de cette opération pour poursuivre le développement de son anticorps monoclonal, le temelimab, chez des patients atteints de syndromes neuropsychiatriques sévères dus au Covid-19 et à la sclérose en plaques.

Euroapi sur l’Euronext Paris

Euroapi, issu de la réunion de six sites de production de principes actifs du laboratoire Sanofi, a annoncé le succès de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le prix de référence pour l’action de l’entreprise est de 12 euros. Sanofi a confirmé son intention de détenir environ 30 % du capital d’Euroapi; EPIC Bpifrance détiendra 12 % et s’est engagé à respecter une période de conservation de deux ans; et enfin, L’Oréal, principal actionnaire de Sanofi, détiendra environ 5 % et respectera une période de conservation d’un an.