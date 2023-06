En bref : Ipsen, Wuxi, Boehringer Ingelheim

Maladies rares : Ipsen s’associe à une start-up de l’Institut Imagine

Ipsen va collaborer avec Medetia, une start-up implantée au sein de l’Institut Imagine et soutenue par l’Inserm Transfert, dans le cadre d’un programme de recherche appelé Hybridge. L’objectif est de découvrir de nouveaux candidats-médicaments, positionnés dans le traitement des maladies rares, l’une des aires thérapeutiques stratégiques du laboratoire français. À terme, ce sont pas moins de cinquante projets par an que les deux entités espèrent évaluer, dans le but de breveter de un à trois projets par an, tous financés par Ipsen dans le cadre de ce partenariat. Chaque projet bénéficiera d’un accompagnement actif sur une période de trois ans pour voir émerger une entité moléculaire pharmacologique susceptible d’entrer en phase de développement clinique sous dix-huit mois.

« En combinant la forte capacité d’Ipsen en R&D et la solide expérience de Medetia en matière de découverte de médicaments et de chimie médicinale, nous pourrons dépasser nos limites en matière de compréhension clinique et apporter des traitements aux patients atteints de maladies rares », a souligné Christelle Huguet, vice-présidente senior, directrice de la Recherche, de l’Innovation externe et du Développement précoce chez Ipsen.

CDMO : Wuxi s’agrandit en Allemagne

La CDMO chinoise continue de se développer en Europe. Alors qu’elle a déjà investi massivement en Irlande, Wuxi a, cette fois-ci, annoncé vouloir continuer de croître en Allemagne où le sous-traitant dispose de deux sites de production, à Leverkusen et à Wuppertal. Sur ce dernier site, dédié aux substances actives biologiques, Wuxi prévoit de doubler les capacités totales, les portant de 12 000 à 24 000 litres, sur une surface de production de 30 000 mètres carrés. À Leverkusen, sur son site du Chempark spécialisé sur le remplissage aseptique, avec une capacité d’environ dix millions de doses par an, Wuxi veut ajouter une deuxième ligne de remplissage. Avec ces investissements, la CDMO poursuit sa logique de diversification et de dual sourcing pour son réseau de production.

« Cet investissement dans nos installations en Allemagne va ajouter de nouvelles capacités et augmenter nos services en matière de production, ce qui va renforcer notre capacité à répondre dans les temps aux demandes de nos clients pour amener leurs produits biologiques vers la commercialisation », s’est félicité Chris Chen, p-dg de Wuxi Biologics. La CDMO n’a pas précisé le montant de cet investissement ni le calendrier pour une future mise en service des installations.

Fibrose : Boehringer Ingelheim signe un accord de licence avec la SATT Nord

Boehringer Ingelheim a conclu un accord de licence avec la SATT Nord pour un traitement innovant de la fibrose pulmonaire. Appelée K1K1, cette protéine est issue d’une collaboration académique entre le CNRS, l’université de Lille, l’Institut Pasteur de Lille, l’université de Paris-Cité ainsi que l’université de Pavie (Italie). La protéine entraîne des réponses antifibrotiques, régénératives et anti-inflammatoires, elle a montré un potentiel thérapeutique in vitro et in vivo. « Pouvoir potentiellement apporter ce nouveau traitement aux patients avec l'aide d'un partenaire solide est très gratifiant pour les équipes de recherche de Pavie, Lille et Paris, qui ont réalisé cette innovation dans le cadre d'une coopération pan-européenne à long terme », s’est félicité Fabrice Lefebvre, président exécutif de la SATT Nord. Avec cet accord, dont les détails financiers n’ont pas été précisés, le laboratoire allemand sera responsable de la recherche et du développement de K1K1 jusqu’à sa commercialisation potentielle dans la fibrose pulmonaire.

La SATT Nord et les différents partenaires académiques pourront continuer à explorer le potentiel de la protéine sur d’autres maladies chroniques. Le traitement des fibroses pulmonaires est une cible de R&D stratégique pour Boehringer Ingelheim. Le laboratoire dispose d’un produit actuellement en phase III, BI 1015550, contre la fibrose pulmonaire idiopathique.