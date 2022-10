En bref : Sanofi, Hetero, Gilead

Sanofi cède un site japonais à Adragos Pharma

Le laboratoire français vient de vendre son site japonais de Kawagoe, près de Tokyo (Japon) à la CDMO munichoise Adragos Pharma. Fabriquant des produits pharmaceutiques depuis près de cinquante ans, ce site est spécialisé dans les formes solides orales et liquides stériles. Actuellement, l’usine produit 73 références de produits de Sanofi, ainsi que les produits destinés au marché japonais.

Outre le rachat du site, Adragos Pharma a également signé un contrat pour continuer d'approvisionner Sanofi avec ce site. Les détails financiers n’ont pas été divulgués.

Hetero acquiert un site indien de J&J

Le façonnier indien a annoncé l’acquisition d’une usine de production située à Penjerla, en Inde, et appartenant initialement au géant américain Johnson & Johnson (J&J). S’étendant sur plus de 223 000 m2, le site est spécialisé dans la fabrication stérile de médicaments biologiques et biosimilaires.

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été précisés, toutefois Hetero s’engage à investir 75 millions de dollars dans cette installation, comme l’a précisé Vamsi Krishna Bandi, le directeur général de Hetero : « Nous nous engageons à investir plus de 75 M$ pour moderniser et améliorer les installations existantes sur le site et étendre la fabrication de nos produits biologiques et pharmaceutiques stériles au niveau mondial. »

2 000 nouveaux emplois devraient également être ajoutés à l’usine. Fondée en 1993, Hetero est un groupe pharmaceutique indien spécialisé, en particulier, dans la production d’API.

Oncologie : Gilead et MacroGenics s’associent pour développer des anticorps bispécifiques

Gilead et la biotech américaine MacroGenics viennent de signer un accord de licence dans le segment de l’immuno-oncologie. Le laboratoire américain s’est ainsi vu octroyer une licence au sujet d’un anticorps bispécifique de la biotech, le MGD024, actuellement en phase I dans le traitement potentiel de certains cancers du sang, notamment la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et les syndromes myélodysplasiques (SMD).

L’accord de licence couvre également deux programmes de recherche, toujours sur les anticorps bispécifiques, mais dont les indications n’ont pas été précisées. Dans le cadre de l'accord, Gilead versera à MacroGenics un paiement initial de 60 millions de dollars et la biotech sera éligible pour recevoir jusqu'à 1,7 Mrd $ en paiements d’étapes, en plus de redevances échelonnées sur les ventes potentielles. MacroGenics sera responsable de l’étude de phase I, au cours de laquelle Gilead pourra exercer son option à certains points de décision préalablement définis.