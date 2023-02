En bref : GSK, Vir, Genentech, Novavax, Pharnext

Covid-19 : GSK revoit son accord avec Vir Biotechnology

GSK abandonne une piste contre le Covid-19. Le laboratoire britannique et la biotech américaine Vir Biotechnology ont annoncé la modification de leur accord signé en 2020. Initialement, les deux entreprises s’étaient entendues pour le développement d’anticorps indiqués contre les coronavirus, en particulier le SARS-CoV-2, à partir de la plateforme technologique de Vir. De ce partenariat a résulté le sotrovimab, un anticorps monoclonal approuvé par la FDA, avant de voir finalement cette autorisation suspendue par l’agence, en raison de l’émergence de certains variants du SARS-CoV-2. Il est en revanche toujours autorisé dans l’Union européenne. Par la suite, en 2021, le laboratoire et la biotech ont élargi leur partenariat vers la grippe et d'autres maladies virales respiratoires.

Aujourd’hui, selon les termes de l’accord modifié, Vir continuera sans GSK, indépendamment ou avec d'autres partenaires, à faire progresser ses solutions nouvelles générations contre le Covid-19. La collaboration concernant le sotrovimab, la grippe et les autres maladies virales respiratoires reste en revanche inchangée. « Notre réponse rapide à la pandémie de Covid-19 et notre capacité à fournir une nouvelle option de traitement importante à des millions de patients dans le monde ont été rendues possibles grâce à notre collaboration avec GSK. Ensemble, nous restons attachés au sotrovimab et continuons à bâtir sur notre partenariat fructueux à travers le développement de nouvelles solutions pour les maladies respiratoires », a indiqué George Scangos, le directeur général de Vir Biotechnology.

Bioproduction : Genentech s’étend en Californie

Genentech, appartenant au groupe Roche, a lancé les travaux d’une nouvelle usine de fabrication commerciale de produits biologiques sur son campus d'Oceanside, en Californie (États-Unis). Au total, ce sont 450 millions de dollars (420 M€) que Genentech a consacrés à ce projet. Le nouveau site devrait commencer à fonctionner au début de l’année 2025, engendrant le recrutement de 150 personnes.

À terme, Genentech ambitionne que cette usine devienne le premier site du réseau de fabrication mondial de l'entreprise, conçu spécifiquement pour la production commerciale rapide de produits biologiques, en particulier pour les maladies rares et les médicaments personnalisés. « Genentech a été le pionnier des processus et des technologies utilisés pour fabriquer des médicaments biologiques complexes. (…) Nous continuons d'investir dans de nouvelles façons d'apporter des médicaments aux patients plus rapidement et de manière plus durable », a déclaré Alexander Hardy, directeur général de Genentech.

Covid-19 : Nouvelle commande américaine pour Novavax

Le gouvernement américain et Novavax prolongent leur partenariat, garantissant jusqu'à 1,5 million de doses supplémentaires du vaccin contre Covid-19 de la biotech américaine, le NVX-CoV2373. En outre, cet accord modifié comprend le développement d'un vaccin mis à jour à l'automne 2023. « Cet accord reconnaît la nécessité d'offrir au peuple américain un portefeuille diversifié de vaccins Covid-19 et souligne l'importance du partenariat de Novavax avec le gouvernement américain pour garantir un accès continu à une option à base de protéines dans le cadre des mesures de santé publique », s’est félicité John C. Jacobs, le p-dg de Novavax.

Le NVX-CoV2373 est un vaccin adjuvanté à protéine recombinante de la souche originelle du SARS-CoV-2. Il bénéficie d’une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis pour prévenir le Covid-19 chez les personnes de plus de douze ans, en primovaccination et en dose de rappel.

Maladie d’Alzheimer : Pharnext arrête un développement

Pharnext ne souhaite pas disperser ses efforts. La biotech parisienne a annoncé l’arrêt du développement du PXT864, son candidat-médicament ciblant la maladie d’Alzheimer. Malgré des résultats jugés intéressants, la biotech estime que « ceux-ci restent insuffisants pour envisager une exploitation commerciale à court ou moyen terme ». Cet arrêt n’enterre pas définitivement le candidat-médicament, puisque la biotech se dit ouverte à un partenariat pour en poursuivre le développement. Pharnext souhaite se concentrer sur le PXT3003, son candidat-médicament le plus avancé, positionné contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, une neuropathie rare. Des résultats de phase III sont attendus pour le quatrième trimestre 2023.