En bref : GSK, Ipsen

NASH : GSK s’entend avec PathAI

GSK a annoncé un partenariat avec PathAI, une biotech américaine, spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) à des fins de recherche thérapeutique. L’entente concerne l’essai de phase IIb du GSK4532990, mené par le laboratoire britannique, pour le traitement des patients atteints de NASH et de fibrose avancée. Dans cette étude, le rôle de la biotech sera de dresser une évaluation histologique des participants à l’essai pour mesurer l’efficacité du candidat-médicament, grâce à ses outils d’IA appelés AIM-NASH. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

« Nous sommes convaincus que notre nouvel outil AIM-NASH améliorera considérablement la probabilité de succès clinique et réglementaire », a déclaré Andy Beck, le p-dg et cofondateur de PathAI. Il y a un an, les deux entreprises avaient déjà signé une première collaboration également tournée vers la NASH, mais aussi vers l’oncologie.

Stratégie : Ipsen se prépare à des acquisitions

Selon Bloomberg, le laboratoire français envisage plusieurs investissements importants dans le but de mettre la main sur des médicaments innovants. Dans le détail, ce sont plus de 2,5 milliards d’euros qu’Ipsen se dit prêt à débourser d’après David Loew, le directeur général du laboratoire qui précise : « Nous examinons des milliers d'entreprises ou de composés par an. (…) Ipsen vise six à huit transactions par an. » Un rythme soutenu qui pourrait s’accélérer après 2025.

Rien que pour 2023, le groupe serait prêt à consacrer une enveloppe d’1,5 Mrd €, alors qu’Ipsen a déjà réalisé une acquisition importante en début d’année, celle d’Albireo Pharma pour 952 M$. L’entreprise prévoit en outre d'augmenter ses dépenses de R&D, les faisant passer de 16 % de son chiffre d’affaires total à environ 20 %, d'ici à la fin de cette année ou au début de 2024. De quoi appuyer encore un peu plus la stratégie du groupe axée sur trois aires thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares et les neurosciences.