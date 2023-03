En bref : Gilead, Indena, Novo Nordisk

Maladies inflammatoires : Gilead exerce une option dans le cadre de sa collaboration avec Nurix Therapeutics

Gilead a annoncé avoir exercé son option de licence pour le candidat-médicament NX-0497 de la biotech californienne Nurix Therapeutics, encore en phase préclinique. Les deux entreprises s’étaient initialement entendues, en juin 2019, à travers un accord de collaboration et de licence sur cinq programmes de développement. Le NX-0497 est le premier candidat au développement issu de cette entente. En conséquence, Nurix va recevoir un paiement d'exercice d'option de 20 millions de dollars de la part de Gilead et pourrait recevoir jusqu'à 425 M$ de paiements d’étapes, en plus de redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes du produit.

« Nous sommes ravis de faire progresser notre collaboration avec Nurix et d'élargir encore notre pipeline contre les maladies auto-immunes dans le but de répondre aux besoins des personnes vivant avec des maladies inflammatoires », a souligné Flavius Martin, le vice-président exécutif Recherche chez Gilead. Le NX-0497 est un puissant dégradeur oral sélectif d'IRAK4, une protéine kinase impliquée dans la signalisation des réponses immunitaires innées. Ce mécanisme d’action lui confère des applications thérapeutiques potentielles dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies inflammatoires.



CDMO : Indena prévoit un nouveau centre R&D pour les HPAPI

Indena, spécialiste italien des produits dérivés des végétaux pour l’industrie pharmaceutique, prévoit un nouveau centre de R&D, dédié aux HPAPI (Highly Potent API ou principes hautement actifs). L’agrandissement est prévu sur son site de Settala (Italie) où se concentre l’activité CDMO du groupe. Un investissement justifié par « un nombre de projets grandissant », selon Bernard Vianes, directeur global CDMO d’Indena. « Indena fabrique, à ce jour, douze HPAPI commerciaux d’origine variée, que ce soient des molécules synthétiques, semi-synthétiques ou issues de la fermentation », complète Pietro Allegrini, directeur R&D d’Indena. « Sur son site de Settala, Indena peut manipuler des HPAPI, avec une OEL (exposition limite) aussi basse que 20 ng par m3 », précise-t-il.

Dans le détail, Indana prévoit la construction d’un nouveau laboratoire de 400 m2 équipé notamment de douze hottes aspirantes, d’une hotte à flux laminaire et de deux boîtes à gants. L’extension hébergera une quinzaine de scientifiques et devrait être mise en fonction, à la fin de l’année 2023.

Cette augmentation de surfaces intervient dans un contexte d'investissements importants pour Indena qui projette, ces deux prochaines années, en plus de ce projet, un agrandissement de son site GMP existant, ainsi que l’installation d’un hydrogénateur pilote. En plus de ses sites italiens, Indena dispose d’un site en France, à Tours (Indre-et-Loire), dédié à l’extraction.

Diabète : Novo Nordisk s’associe à Dewpoint sur les condensats

Le laboratoire danois Novo Nordisk, spécialiste du diabète, vient de nouer une collaboration de R&D avec Dewpoint Therapeutics. L’objectif de ce partenariat est d’identifier de nouveaux modulateurs des condensats biomoléculaires, des organites sans membrane formés dans la cellule, qui pourraient avoir un rôle dans la sensibilité et la résistance à l’insuline. Ce mécanisme physiologique est impliqué dans le développement du diabète de type II. Dewpoint mettra à profit sa plateforme de découverte basée sur l’intelligence artificielle pour identifier de nouveaux produits à développer.

En contrepartie, la biotech de Boston recevra 55 millions de dollars de paiement initial. Un montant qui pourra être bonifié de 690 M$ supplémentaires, en fonction de la réussite de la collaboration, et dans la limite de deux programmes. « La connaissance étendue de Novo Nordisk sur le diabète et son savoir-faire en matière de développement complète l’expertise de Dewpoint dans la biologie des condensats et ses approches pour identifier de potentiels candidats-médicaments », s’est félicité Uli Stilz, vice-président de Novo Nordisk Bio Innovation Hub.