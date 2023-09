En bref [Filière] : ANSM, Tests de grossesse, PerkinElmer, France Biotech, Unicancer et Quinten Health

L’ANSM alerte sur l’approvisionnement en tests de dépistage de la trisomie

L’ANSM a communiqué sur un risque concernant l’approvisionnement en tests de dépistage de la trisomie 21, distribués par PerkinElmer. Le fournisseur a informé l’agence d’une tension d’approvisionnement sur les réactifs de dosage de l’HCG bêta libre, un des dispositifs utilisés en France pour ce test prénatal.

PerkinElmer France a mis en place un contingentement des livraisons et a informé ses utilisateurs que les trousses de ses réactifs ne disposaient plus que d'un seul flacon de traceur au lieu de deux, une quantité cependant suffisante pour réaliser les tests. La société indique ainsi être en mesure de couvrir les besoins jusqu’à fin 2023, et espère un retour à la normale pour 2024. De son côté, l’ANSM affirme « suivre de près l’évolution de la situation afin d’en réduire l’impact potentiel » et être à la « recherche d’alternatives pour pallier la tension et garantir l’accès de ce dépistage pour toutes les femmes enceintes en France. »

Associée à une échographie, l’analyse des marqueurs sériques par prise de sang permet de fournir une première évaluation du risque de trisomie 21, au cours du troisième mois de grossesse.

France Biotech soutient les dispositifs médicaux numériques

L’association France Biotech annonce le lancement d’une task force dédiée aux dispositifs médicaux numériques à visées thérapeutiques. Il peut s’agir, par exemple, d’une application mobile ou d’un dispositif connecté pour le suivi du patient. Ce type de dispositif se développe sur de nombreuses maladies, sur les troubles mentaux ou les troubles du sommeil ainsi que pour les maladies chroniques.

Ces innovations soulèvent cependant de nombreuses interrogations auxquelles le groupe de travail de France Biotech souhaite s’atteler. « Aujourd’hui, nous devons co-construire avec les pouvoirs publics le cadre réglementaire de cette filière pour permettre aux entrepreneurs d’accéder rapidement et de manière claire au marché, avec la définition des modalités de remboursement », estime Alexandre Prihnenko, directeur général d'Oviva et en charge de la task force pour France Biotech. « Notre task force a pour ambition de jouer un rôle de catalyseur dans la facilitation et la structuration de cette filière », ambitionne-t-il.

Unicancer s'associe à Quinten Health pour développer un patient jumeau numérique

Le réseau de centres de lutte contre le cancer Unicancer s’associe à Quinten Health, spécialiste français de la data et de l'IA appliquée à la santé. Ce partenariat public-privé sera destiné à développer un simulateur de patients. La conception de ce jumeau numérique vise à la fois à réduire les risques et à accélérer les essais cliniques sur le cancer du poumon, une pathologie dans laquelle les succès restent rares.

« Les industriels auront la possibilité d'optimiser la conception et la mise en œuvre des essais cliniques de manière plus précise, en anticipant plus efficacement l'intégration des nouveaux traitements dans le parcours de soins du patient », explique Billy Amzal, p-dg de Quinten Health. « Grâce aux données et aux experts du réseau Unicancer, nous allons entraîner nos algorithmes pour modéliser et simuler cette complexité afin de réduire les incertitudes et les coûts de développement », souligne Alexandre Templier, président de Quinten Health.